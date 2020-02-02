المكسيك: شخص مصاب بـ"كورونا الجديد" زار البلاد

قالت وزارة الصحة المكسيكية في بيان صدر في وقت متأخر، السبت، إنها تلقت إخطاراً دولياً بأن شخصاً يحمل فيروس كورونا الجديد زار العاصمة مكسيكو سيتي، لكنه غادر البلاد بعد ذلك.

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وأضافت أن أيا من الأشخاص الذين تبين أن هذا الشخص خالطهم لم تظهر عليه أعراض المرض، بعد 10 أيام من مخالطتهم له.

وقتل فيروس كورونا الجديد 304 أشخاص في الصين وفقًا لبيانات إدارة الصحة الوطنية، فيما وصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 14380 حالة.

وأعلنت إدارة الصحة الفلبينية، الأحد، تسجيل أول حالة وفاة خارج الصين بعد تفشي‭‭ ‬‬الفيروس الذي ظهر في إقليم هوبي أواخر ديسمبر/كانون الأول، وانتشر في نحو 24 دولة خارج الصين.