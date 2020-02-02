"هيا ووهان".. معالم أبوظبي تضاء باللون الأحمر تضامنا مع الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توشحت أبرز معالم ومباني دولة الإمارات وفي مقدمتها أعلى مبنى في العالم "برج خليفة" ومبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" مساء الأحد، بألوان العلم الصيني، تضامناً مع بكين جراء تفشي فيروس "كرونا الجديد".

وتأتي هذه المبادرة في إطار موقف التضامن القوي الذي أبدته دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ونهجها الإنساني الراسخ واستعدادها لتقديم أشكال الدعم كافة للصين وشعبها، والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس.

وأكدت الإمارات ثقتها بقدرة الصين على تجاوز هذه الأزمة واحتواء انتشار فيروس كورونا وتضامنها الكامل مع جمهورية الصين الصديقة وشعبها في كل الظروف.

وفي حملة التضامن مع الصين التي انطلقت، مساء الأحد، وتستمر حتى منتصف الليل، أضيئ في أبوظبي على مباني "الكابيتال جيت" وسوق أبوظبي العالمي وفندق قصر الإمارات وجسر الشيخ زايد علم الصين.

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أما في دبي فقد تمت إضاءة برج خليفة وبرج العرب بالعلم الصيني، وفي مدينة العين أضيئ استاد الشيخ هزاع بن زايد الرياضي بالعلم الصيني.

