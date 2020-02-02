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رويترزالأحد 2020/2/2 08:45 م بتوقيت أبوظبي
وصول طائرة تقل 250 شخصا من الصين إلى فرنسا
وصلت طائرة تقل 250 فرنسياً وأوروبياً قادمة من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، إلى قاعدة جوية عسكرية في إيستر بجنوب فرنسا، الأحد.
وقال أدريان تاكي، وزير الدولة لشؤون حماية الطفل بفرنسا، إنه سيتم وضع نحو 65 فرنسياً في الحجر الصحي، سواء في منتجع كاري لو روي لقضاء العطلات في جنوب البلاد، أو بمركز لتدريب رجال الإطفاء قرب إيكس أون بروفانس.
وفيما يخص مواطني الدول الأخرى، أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الأحد، أن الطائرة تقل مواطني 30 بلداً، مضيفاً أن المواطنين غير الفرنسيين سيسافرون إلى أوطانهم.
ووفقًا لبيانات إدارة الصحة الوطنية، قتل فيروس كورونا الجديد 304 أشخاص في الصين، فيما وصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 14380 حالة.
وأعلنت إدارة الصحة الفلبينية، الأحد، تسجيل أول حالة وفاة خارج الصين بعد تفشي الفيروس الذي ظهر في إقليم هوبي أواخر ديسمبر/كانون الأول، وانتشر في نحو 24 دولة خارج الصين.
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