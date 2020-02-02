البحث عن 480 إنجليزيا عادوا إلى بريطانيا من "بؤرة كورونا"

عدد وفيات فيروس كورونا الجديد في الصين ارتفع إلى 305

تبحث السلطات البريطانية عن 480 مواطناً عادوا إلى البلاد قادمين من مدينة "ووهان" الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إنه من المقرر أن يصل، الأحد، 11 بريطانياً إضافياً من الصين التي أصابها فيروس كورونا، للانضمام إلى 83 آخرين في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، في مقاطعة مرزيسايد شمال غرب إنجلترا.

ولا يزال مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة يحاولون تتبع 480 مسافراً جاءوا من ووهان، وذلك قبل خضوع المدينة للحجر الصحي من قبل السلطات الصينية في الشهر الماضي، حيث مصيرهم لا يزال مجهولاً.

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وقالت دراسة لجامعة "أوكسفورد" نُشرت، السبت، إن بريطانيا ربما تواجه تفشياً خطيراً، ما لم تتخذ إجراءات لاكتشاف الأشخاص المصابين بالعدوى.

وأعلنت الصين، الأحد، ارتفاع وفيات فيروس "كورونا" الجديد إلى 305 حالات، منذ بدء ظهوره في مدينة ووهان أواخر ديسمبر/ كانون الأول، فيما سجلت 2590 حالة إصابة جديدة في بؤرة تفشي الفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات بالإقليم 14565.

وعزّزت دول العالم قيود السفر على العائدين من الصين، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة "حالة طوارئ" على خلفية انتشار الفيروس.

وأوضحت المنظّمة أن الفيروس أصبح يشكّل "حالة طوارئ" على الصعيد العالمي، لكنّها أشارت إلى أنّها لا توصي بأيّ قيود على السفر، خاصة الدول الكثيرة التي اتّخذت إجراءات من هذا القبيل على إعادة النظر في الأمر.