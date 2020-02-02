شكرا لقرائتكم خبر عن سوء التغذية المسبب الرئيسي للسمنة والنحافة.. الدكتورة دعاء سهيل تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جميع الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتغذية أثبتت أن سوء التغذية يعتبر المسبب الرئيسي لكل من السمنة والنحافة، هذا ما أكدته الدكتورة دعاء سهيل استشارى التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس أون لاين، من خلال التقرير التالي.

وأكدت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ"الخليج 365" أن سوء التغذية أمر خطير للغاية فإذا تناول المريض المعجنات والأكلات السريعة والمياة الغازية وتناول الطعام بكثرة ليلاً، كل هذا يسبب سمنة مفرطة، وعلى جانب آخر إذا لم نهتم بتغذية الأطفال تغذية صحية سليمة ويكون "عايش" على الحلوى والبسكويت والشيكولاتة فيكبر وهو جسمه هزيل ونحيف فاقد العناصر الغذائية مع ضعف عام في جسمه ومناعته أيضًا.

وأشارت إلى أنه بالعودة إلى التغذية السليمة وحصول الجسم على كامل العناصر الغذائية لا يمكن للجسم أن يصاب بالسمنة أو النحافة، لأن الجسم إذا شعر بنقص تلك العناصرعنه يبدأ في التمرد وبالتالي الاحتفاظ بالدهون لفترات طويلة ووقتها لا يمكن نزول الوزن.



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وفي سياق مختلف، شددت الدكتورة دعاء سهيل على عدم تناول الأدوية دون مصدر، وبالأخص دون الرجوع إلي طبيب التغذية المختص، وذلك لأن تلك الأدوية تمثل خطورة على الجسم بشكل كبيرة وما يصلح لشخص لا يصلح للآخر.

ولفتت إلى أن هناك من يتناولون الطعام الصحي بمعدل معقول وبالرغم من ذلك يحدث لهم ثبات للوزن، وهذا سببه هو عدم تناول الطعام في وقته الصحيح، فيفضل تناول الطعام في الساعات النهارية وليست الليلية لأن هرمون الغدة الدرقية المسئول عن الحرق يعمل في النهار وليس الليل.

وأكدت الدكتورة دعاء سهيل أن كل حالة مرضية تختلف عن الأخرى، فكل حالة لها كورس التخسيس المخصص لها والمكون من مجموعة من ألياف عشبية، ولا يمكن وصفه قبل أن يعرف خبير ومختص التغذية التابع لفريقها الحالة الصحية الكاملة للمريض الذي يتواصل معه.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل عبر "فيس بوك":

الدكتورة دعاء سهيل

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