شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أو التهاب فطرى.. لماذا يحدث نزيف اللسان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موقع اللسان داخل الفم يجعله عرضه للإصابات والنزيف، فقد اللسان للإصابة بأشياء كثيرة، مثل عضة، الأسنان المكسورة، أطقم الأسنان، الأطعمة الحارة، النزيف القليل لا يدعى للقلق ولكن هناك أسباب لهذه الحاله ويجب متابعتها لأنها قد تكون عرض لمشكلة صحية كامنة .

الحالات الصحية التي يمكن أن تسبب نزيف اللسان وفقا لما ذكره تقرير موقع healthline هى القلاع أو عدوى الخميرة الأخرى، الالتهابات الفطرية ، مثل داء المبيضات أو القلاع شائعة، غالبًا ما يظهر مرض القلاع عند الأطفال والأشخاص المصابين بأمراض تؤثر على نظام المناعة لديهم والأشخاص الذين يتناولون المضادات الحيوية.

تسبب القلاع والتهابات الفم الأخرى المصابة بقعًا مؤلمة بيضاء أو صفراء أو تقرحات مفتوحة في الفم والجزء الخلفي من الحلق، يمكن أن تتداخل مع الأكل والبلع.

في معظم الحالات ، مرض القلاع ليس خطيرًا لكن يجب إخطار الطبيب عندما يظهر ذلك عند الرضع والأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي أعراض الحالة.

تستخدم الكريمات المضادة للفطريات لعلاج مرض القلاع وغيرها من الالتهابات الفطرية، إذا كانت العدوى أكثر انتشارًا ، فقد تستخدم الأدوية المضادة للفطريات عن طريق الفم.

القوباء الفموية

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الهربس الفموي هو عدوى تسببها فيروس الهربس البسيط، ينتشر الهربس الفموي عن طريق الاتصال عن طريق الفم ، وعادة من خلال التقبيل

القوباء الفموية تمر بفترات السكون والنشاط وهو الفيروس الأكثر عدوى خلال المرحلة النشطة عندما تكون البثور موجودة.

تشمل أعراض الهربس الفموي:

احمرار وألم، طفح جلدي أو بثور مملوءة بالسوائل تنفتح وتصبح تقرحات، الحكة ، وخز ، أو حرقان في الفم.