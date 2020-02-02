شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية تصدر نصائح للمسافرين إلى المناطق المصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الصحة الاماراتية نصائح وارشادات هامة للمسافرين إلى المناطق المصابة بفيروس كورونا الجديد خشية تعرضهم للعدوى أو الإصابة بالمرض وذلك لرفع درجة الوعى الصحى لدى المواطنين الإماراتيين خوفا من ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس بعد أن سجلت دولة الامارات خامس حالة إصابة بفيروس كورونا لشخص عائد من مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشى المرض.

وجاءت الإرشادات والنصائح وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الإماراتية كالتالى:

1- تجنب الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية.

2- تجنب الاتصال بالحيوانات.

3- إذا ظهرت اعراض الاصابه بعدوى تنفسية فينبغى تغطيه الفم والأنف بالمناديل عند الكحه او العطس.

4- عدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية.

5- طلب الرعاية الصحية فورا بالاتصال بمقدم الخدمة الصحية.

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6- البقاء فى المنزل وتجنب الاختلاط بالأخرين.

7- المحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما لمدة 20 ثانية.

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات، عن تشخيص حالة جديدة واحدة فى الدولة للإصابة بفيروس كورونا المستجد لشخص قادم من مدينة ووهان الصينية، حيث يتلقى العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية"وام".

وبذلك يكون عدد الحالات المكتشفة فى الدولة 5 حالات فقط منذ ظهور المرض إلى اليوم مما يدل على قوة وكفاءة نظام الترصد ومراقبة الأمراض فى الدولة ومبدأ الشفافية فى الاعلان عن الحالات المسجلة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الأربع السابقة التى سجلت لعائلة صينية وتم الإعلان عنها سابقا ما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحالتهم العامة مستقرة، ولا يوجد ما يستدعى القلق بشأنهم.

كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية فى الدولة باتخاذ جميع الاحترازات الوقائية بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين حسب معايير منظمة الصحة العالمية.