شكرا لقرائتكم خبر عن طب جامعة نيويورك تحدد الفئات الخاضعة للتحليل الجديد للكشف عن كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الخليج 365 على تفاصيل أولى المؤتمرات التي نظمتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد تسجيل حالات الإصابة بها على مدار الأيام القليلة به، خاصة مع انتشار المرض وتسجيل ما يقرب من 26 دولة الإصابة بالفيروس الذى بدء من الصين.

ووفقا للمؤتمر الذي عقدته كلية الطب جامعة نيويورك تصدرت أخر تطورات الفيروس، الذي أجمع العلماء والأطباء في المؤتمر عدم معرفة الكثير عن الفيروس الأخير "2019-nCoV"، وأكدوا أن فيروس كورونا له 3 أشكال معروفين مثل أدوار البرد العادية ، وسارس "SARS" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية " MERS"



كورونا فيروس وأول مؤتمر أمريكى لتوضيح حقيقة كورونا

وأشار الدكتور روبرت أميلر، عميد كلية العلوم الصحية والممارسة، مركز طب الكوارث، كلية الطب في نيويورك أن هناك تحليل لدى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية " CDC "، يسمى PCR (2019-ncov ، هذا التحليل يتم فقط إجراؤه لبعض الحالات المحددة وليس كل من تعرض لنزلة برد عادية صاحبها أعراض مثل العطس والسعال وضيق التنفس، وتلك الحالات تم تحديدها لتشمل:

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الأشخاص الذين خالطوا قادمين من الصين.

الشخص القادم من الصين والذى ظهرت عليه الأعراض خلال 14 يوم .

الشخص المصاب بالتهاب رئوى حاد أدى لدخوله المستشفى.

فى هذه الحالات فقط، يتم عمل التحليل لتوضيح الإصابة بفيروس كورونا من عدمه.



الفئات التى يجب خضوعها للتحليل

ومن جانبه أشار الدكتور وليد شوقي طبيب مصري مقيم في الولايات المتحدة، إلى أن المؤتمر تناول أيضا طرق الوقاية التي جاءت منها التأكيد على أهمية على الحصول على لقاح الأنفلونزا، ولكن الأطباء في جامعة نيويورك أو مراكز السيطرة على الأمراض ليسوا متأكدين من أن اللقاح يكون له نتيجة على الفيروس أم لا، ولكنهم يشجعوا الأشخاص على أخذ لقاح الأنفلونزا الذى يقلل من فرص الإصابة بالأنفلونزا وبالتالي تقليل فرص الذهاب إلى المستشفى والقلق، وبالنهاية قد تلتقط الفيروس من المستشفى نفسها إذا كان بها مصابين بفيروس كورونا.