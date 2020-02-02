هل الشاي والشوكولاتة يطيلان العمر؟

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الأحد 2 فبراير 2020
أكد بحث جديد، نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن تناول الشوكولاتة وشرب الشاي أو القهوة قد يساعدان الإنسان على العيش لفترة أطول، لكن بشرط واحد.
وتوصلت الدراسة إلى أن إرفاق الشاي أو الشوكولاتة أو القهوة بمكملات الزنك ينشط مركبا يساهم في إبطاء الشيخوخة.
كما أن هذه الوصفة تقاوم "الإجهاد الداخلي"، الذي يتراكم بشكل طبيعي على مر السنوات، ويؤدي إلى السرطان أو مرض الزهايمر.
ويعد الزنك عنصرا معدنيا مهما يساهم في الكثير من الوظائف الأساسية للجسم، مثل دوره في إنتاج الإنسولين والبروتينات، وتقوية جهاز المناعة وتنمية الأجنة.
وقال باحثون ألمان، من جامعة إرلنغن نورنبيرغ، إن الزنك مكمل آمن "نسبيا"، حتى لو تناولت جرعات عالية منه، مشيرين إلى أن اعتماده بانتظام في وجباتك الغذائية يساعد على إبطاء الشيخوخة.
وتابعوا "للزنك فوائد أخرى مثل تحسين وظيفة الكبد ومكافحة فشل القلب، كما أنه يلعب دورا مهما في تطوير القدرات التعليمية والسلوكية".
وأضافوا "تحتوي الشوكولاتة والقهوة والشاي على مضادات الأكسدة التي تساهم في مكافحة تلف الخلايا".
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