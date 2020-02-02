شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح جمالية لمحاربة الشيخوخة والان مع التفاصيل

الأحد 2 فبراير 2020 لمحاربة علامات الشيخوخة والتقدم في العمر، إتبعي هذه التعليمات السهلة:

- أزيلي الماكياج كل ليلة للسماح للبشرة بالتنفس ليلاً. - استعملي مستحضر التونيك لشدّ المسام وتلطيف البشرة. Advertisements - دللي بشرتك بالكريم المحارب للتجاعيد والمصل المغذي. - واظبي على تقشير البشرة مرة كل أسبوع. - استعملي القناع المرمم للبشرة مرة كل أسبوع. - دلكي بشرتك كل يوم لتنشيط الدورة الدموية فيها.

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