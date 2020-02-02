شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أخطاء تفعلها يمكن أن ترفع ضغطك وتؤثر على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ارتفاع ضغط الدم من الأمراض التى تصيب كثير من الناس، ويتسبب نمط الحياة الخاطئ وغير الصحي من تناول الأطعمة الدهنية والأملاح وعدم ممارسة الرياضة أو النشاط البدني فى الإصابة بهذا المرض، الذى قد ينتج عنه أمراض أخرى، فى هذا التقرير نتعرف على الأشياء اليومية التي نفعلها دون أن تدلى وتسبب الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وفقا لموقع جريدة التايمز الهندية.



ما هو ارتفاع ضغط الدم؟في كل مرة ينبض قلبك، يدفع الدم والأكسجين والمواد المغذية إلى جميع أنحاء الجسم عبر الشرايين، عندما يزيد ضغط الدم عن 140/90 مم زئبق ، يجب أن يعمل قلبك بجهد أكبر ، مما يؤدي بمرور الوقت إلى حدوث تلف في الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. أشياء يومية تفعلها تسبب ارتفاع ضغط الدم ما هو ارتفاع ضغط الدم؟في كل مرة ينبض قلبك، يدفع الدم والأكسجين والمواد المغذية إلى جميع أنحاء الجسم عبر الشرايين، عندما يزيد ضغط الدم عن 140/90 مم زئبق ، يجب أن يعمل قلبك بجهد أكبر ، مما يؤدي بمرور الوقت إلى حدوث تلف في الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. أشياء يومية تفعلها تسبب ارتفاع ضغط الدم ١- الجلوس طوال اليوم

إن وظيفتك المكتبية هي السبب الرئيسي الذي يجعلك عرضة لارتفاع ضغط الدم، يؤدي الجلوس لساعات أطول إلى تعزيز تخزين الدهون وزيادة الوزن، مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع ضغط الدم.

قلبك يشبه العضلات ، فكلما قل تشغيله وضخه، قل تأثيره بمرور الوقت.

يمكنك ممارسة الرياضة لمدة ساعة على الأقل لمدة ستة أيام في الأسبوع. حاول تضمين بعض تمارين الكارديو مثل: السباحة والجري والمشي وركوب الدراجات ، مما سيساعدك على المدى الطويل في تنظيم ضغط الدم لديك.

تناول الكثير من الملح

الملح والأطعمة المقلية والسريعة هذه الأطعمة مليئة بالصوديوم وتتفاعل كليتك معها عن طريق الاحتفاظ بالماء، هذا يجعل جسمك ينتهي بكمية كبيرة من السوائل التي تمر عبر مجرى الدم ، مما يزيد من ضغط الدم على الأوعية الدموية.

تجنب الأطعمة المصنعة قدر المستطاع ولا تضيف ملحًا إضافيًا إلى وجباتك المطبوخة بالفعل، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يجب ألا يحصل البالغون على أكثر من 5 جرامات من الملح يوميًا.

بعض الأدوية

تشير نشرات بعض الأدوية بوضوح إلى زيادة ضغط الدم كأحد الآثار الجانبية المحتملة، بعض مضادات الالتهاب ، ومضادات الاحتقان ، ومضادات الاكتئاب ، وحبوب منع الحمل الهرمونية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم عن طريق جعل جسمك يحتفظ بالماء أو بتقلص الأوعية الدموية.

قبل أن تقرر جعل بعض الأدوية الموصى بها جزءًا من حياتك اليومية ، تحدث إلى طبيبك حول المخاطر الصحية المحتملة وما يمكنك القيام به لتقليلها.

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الإجهاد

يتعرض الجميع لضغوط معينة ويشعرون بالتوتر، الإجهاد يجعل الغدد الكظرية لديك تضخ هرمونات زيادة ضغط الدم.

تسبب المعركة الطبيعية للجسم للاستجابة للطيران تقلص الأوعية الدموية، كلما طالت الضغوط ، كلما وضعت قلبك في خطر.

يجب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتأمل، على الرغم من أن الجميع يشعرون بالتوتر من وقت لآخر ، من المهم أن تجد طريقة للحفاظ على الهدوء والاسترخاء.

التدخين

حتى إذا كنت لا تدخن بانتظام ، فإن السيجارة العرضية قد تزيد أيضًا من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. النيكوتين حتى من سيجارة واحدة يمكن أن يسبب ضيق الأوعية الدموية مؤقتًا، ليس هذا فقط ، التبغ يدمر الخلايا التي تصنع منها الأوعية الدموية.

عدم تناول ما يكفي من الخضروات والفواكه

عدم تغذية جسمك بما يكفي من الخضروات والفواكه يمكن أن يجعلك عرضة لمشاكل صحية متعددة. يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الناتجة عن الفواكه والخضروات في علاج بعض المشكلات الصحية بشكل طبيعي.