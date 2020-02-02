دراسة: الزنجبيل ينشط الدماغ ويعزز الذاكرة

الأحد 2 فبراير 2020

يعزز الزنجبيل مناعة الجسم ويرقرق الدم، ما يحسن تدفق الدم وإمدادات الأكسجين إلى الدماغ، وتناول أطباق محتوية على الزنجبيل ينشط الدماغ ويعزز الذاكرة.



وفقا لنتائج دراسة أجريت في تايلاند ، شاركت فيها 60 امرأة، فإن النساء اللواتي تناولن مستخلص الزنجبيل تحسنت ذاكرتهن بصورة ملحوظة، أي أن الزنجبيل يحسن الوظائف الإدراكية.

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وبحسب العلماء، فإن الزنجبيل ينشط الدماغ ويبطئ شيخوخة وموت خلاياه. كما أن تناول الزنجبيل يساعد في علاج الصداع. ونظرا لقدرات الزنجبيل في تحسين الذاكرة وزيادة النشاط، ينصح الأطباء الطلاب بتناوله في فترة الامتحانات، وكذلك الأشخاص الذين ترتبط مهنهم بالعمل الفكري والإبداعي.

يحتوي الزنجبيل على فيتامينات A ، B ، C وعناصر المغنيسيوم والحديد والكالسيوم والزنك والبوتاسيوم والفسفور. وعند تناوله بانتظام فإنه يؤثر إيجابيا وبصورة خاصة في عمل الجهاز الهضمي ويساعد في عملية الهضم . يحتوي الزنجبيل على أكثر من 40 عنصرا مضادا للأكسدة ، لذلك فهو يعزز مناعة الجسم ويزيد من مقاومته للأمراض المختلفة ويحسن حالة الجلد ويبطئ شيخوخته.

يفضل تناول جذر الزنجبيل الطازج بإضافته إلى الأطباق أو مع الشاي.