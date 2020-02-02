أحدث مستجدات "كورونا".. وصل إلى 24 دولة خارج الصين

بعد أكثر من شهر على ظهور فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية، أعلنت منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ" على خلفية انتشار المرض الغامض الذي تسبب في حالة هلع عالمية لقدرته على الانتقال من شخص لآخر قبل ظهور أعراضه.

وأعلنت إدارة الصحة الفلبينية، الأحد، تسجيل أول حالة وفاة خارج الصين بعد تفشي‭‭ ‬‬الفيروس الذي ظهر في إقليم هوبي أواخر ديسمبر/كانون الأول، وانتشر في نحو 24 دولة خارج الصين.

فيما يلي أحدث تطورات انتشار المرض:

- قتل الفيروس 304 أشخاص في الصين وفقا لبيانات إدارة الصحة الوطنية الأحد.

- تأكدت 2590 حالة إصابة جديدة في الصين حتى السبت، وهي أعلى زيادة يومية منذ بدء انتشاره؛ ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 14380 حالة.

- سجلت حالات إصابة في أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهونج كونج واليابان وروسيا وإسبانيا وتايلاند والولايات المتحدة، و14 دولة ومنطقة أخرى خارج البر الرئيسي للصين.

- أكد مسؤولون من قطاع الصحة في الولايات المتحدة، السبت، حالة إصابة ثامنة بفيروس كورونا الجديد، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها ستوفر مأوى للواصلين من الخارج الذين قد يتطلب الأمر وضعهم في حجر صحي.

- تفتح أسواق المال الصينية أبوابها، الإثنين، بعد عطلة رأس السنة القمرية التي طال أمدها بسبب انتشار الفيروس.

- قال البنك المركزي الصيني إنه سيضخ سيولة قدرها 1.2 تريليون يوان (173.81 مليار دولار) في الأسواق من خلال عمليات إعادة شراء للأوراق المالية، الإثنين، بعد أن وعد بتوفير دعم نقدي وائتماني للشركات التي تواجه صعوبات بسبب انتشار الفيروس.

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- تشير البيانات الصينية إلى أن الفيروس أقل خطورة من متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس) الذي انتشر في عامي 2002 و2003، وقتل نحو 800 شخص وأصاب نحو 8 آلاف آخرين.

- أعلنت الولايات المتحدة أول حالة انتقال للمرض من شخص لشخص على أراضيها، وسجلت ألمانيا واليابان وتايلاند وفيتنام وكوريا الجنوبية حالات مماثلة ما يشير لتزايد احتمالات انتشار المرض.

- تخضع مدينة ووهان وإقليم هوبي بوسط الصين، حيث ظهر الفيروس، لحجر صحي فعلي.

- ذكرت السلطات الطبية في الصين أن أعداد حالات الإصابة قفزت في مدينتين مجاورتين لووهان، ما يزيد المخاوف من ظهور بؤر انتشار جديدة على الرغم من القيود المشددة على السفر.

- الولايات المتحدة وأستراليا وسنغافورة ونيوزيلندا وفيتنام من بين الدول التي منعت دخول الأجانب الذين زاروا مؤخرا الصين.

- قالت شركة أبل إنها ستغلق كل متاجرها ومكاتبها في الصين حتى 9 فبراير/شباط، وقيدت شركتا وولمارت وإيكيا وغيرهما القيود على السفر والعمليات.

- علقت خطوط طيران عالمية أو قلصت رحلاتها المباشرة لمدن رئيسية بالصين.

- تعمل دول منها أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة على إجلاء مواطنيها من ووهان أو بدأت بالفعل في ذلك.

- طلبت رابطتان لصناعات الترفيه في الصين من الاستديوهات والممثلين وقف أنشطة التصوير.

- جرى نقل أو تعليق العديد من الأحداث الرياضية المهمة في الصين، كانت أحدثها مباريات تنس الريشة للتأهل للأولمبياد في إقليم هاينان.

- رفضت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، دعوات نقابة الأطباء لإغلاق الحدود مع البر الرئيسي للصين.