شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل HSV يكشف إصابتك بفيروس الهربس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الهربس هو التهاب الجلد الناجم عن فيروس الهربس البسيط، المعروف باسم HSV، وتؤدي الإصابة بعدوى الهربس إلى ظهور تقرحات مؤلمة في أجزاء مختلفة من الجسم، منها الفم والجهاز التناسلي، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على استخدامات تحليل فيروس الهربس HSV، وفقاً لموقع "Medlineplus".

وهناك نوعان رئيسيان من فيروس الهربس البسيط:

HSV-1، والذي عادة ما يسبب ظهور تقرحات أو تقرحات باردة حول الفم (القوباء الفموية).

HSV-2 ، والذي عادة ما يسبب ظهور تقرحات أو تقرحات في منطقة الأعضاء التناسلية (الهربس التناسلي).

ينتشر الهربس من خلال الاتصال المباشر مع قروح الفم وينتشر الهربس التناسلى HSV-2 عادة عن طريق ممارسة العلاقة الزوجية وفي بعض الأحيان يمكن أن ينتشر الهربس حتى لو لم تكن هناك تقرحات مرئية.

وكلا من فيروس الهربس البسيط بنوعيه عبارة عن عدوى متكررة، هذا يعني أنه بعد ظهور أول ظهور للقروح، قد تظهر لك مرات أخرى في المستقبل.

على الرغم من أن الهربس الفموي والتناسلي يمكن أن يكون غير مريح، إلا أن الفيروسات لا تسبب أي مشاكل صحية كبيرة.

في حالات نادرة ، يمكن أن يصيب HSV أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك الدماغ والنخاع الشوكي، فهذه الالتهابات يمكن أن تكون خطيرة جدا خاصة على حديثى الولادة ويمكن أن تهدد حياة الطفل.

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ويبحث اختبار HSV عن وجود الفيروس في جسمك.

استخدامات تحليل فيروس الهربس

-معرفة ما إذا كانت القروح في الفم أو الأعضاء التناسلية سببها فيروس الهربس البسيط أم لا.

-تشخيص الإصابة بفيروس الهربس البسيط في المرأة الحامل.

-معرفة ما إذا كان حديث الولادة مصابًا بفيروس الهربس البسيط.

لماذا أحتاج إلى اختبار HSV؟

لا توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بإجراء اختبار فيروس الهربس دون ظهور أعراضاً عليهم وقد تحتاج إلى اختبار HSV إذا:

ظهرت أعراض الهربس، مثل ظهور تقرحات بالفم أو تقرحات على الأعضاء التناسلية أو جزء آخر من الجسم.

-أنت حامل وأنت أو زوجك قد عانيت من عدوى الهربس السابقة أو أعراض الهربس التناسلي، إذا ثبتت إصابتك بفيروس الهربس البسيط (HSV) ، فقد يحتاج طفلك للاختبار أيضاً.

-فيروس الهربس التناسلى HSV-2 قد يزيد من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

نتائج تحليل فيروس الهربس

سيتم إعطاء نتائج اختبار HSV الخاصة بك إما نتيجة سلبية، negative وتسمى أيضًا طبيعية وتعنى عدم وجود فيروس الهربس لديك أو نتيجة إيجابية، positive وتسمى أيضًا غير طبيعية وتعنى وجود الفيروس لديك.