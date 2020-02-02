السعودية تعزل 10 طلاب عائدين من الصين لمدة أسبوعين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، عزل 10 طلاب سعوديين عائدين من الصين لمدة أسبوعين بعد أن تم إجلاؤهم من منطقة ووهان، التي انتشر منها فيروس كورونا الجديد، عبر طائرة خاصة تكفلت بها حكومة المملكة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الطائرة هبطت صباح، الأحد، بمدينة الرياض، بعد التنسيق التام مع وزارة الخارجية وسفارة المملكة في الصين.

وأوضحت أنه تم نقل الطلاب برفقة طواقم طبية متخصصة إلى سكن مناسب تم تجهيزه بالكامل لهم، تتوافر به العناية الطبية الكاملة، مؤكدة أنه سيتم عزلهم احتياطيا لمدة أسبوعين حتى يتم التأكد من سلامتهم وإجراء جميع الفحوصات المخبرية لهم للاطمئنان عليهم لضمان عدم انتقاله لأشخاص آخرين.

وقالت الوزارة: "يأتي هذا الإجراء في إطار أعمال التقصي الوبائي والمتابعة المستمرة التي تقوم بها الصحة لفيروس كورونا الجديد".

وأعادت الصحة السعودية التأكيد وطمأنة المواطنين والمقيمين أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة في المملكة بفيروس كورونا الجديد.