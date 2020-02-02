انفلونزا الطيور يضرب الصين بعد فيروس كورونا.. ما أعراضه؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - داهم فيروس انفلونزا الطيور "إتش 5 إن 1" مقاطعة هونان الصينية في الوقت الذي تكافح فيه الدولة فيروس كورونا المنتشر حاليا في مقاطعة ووهان منذ أكثر من شهر وتسبب بسقوط عشرات الوفيات وآلاف المصابين.

وأكد موقع "بيزنيس إنسايدر" نقلا عن مسؤولين صينيين أن انفلونزا الطيور استرجع بالذاكرة إلى عام 2003 عندما انتشر الوباء وأنهى حياة حوالي 400 شخص، مشيرا إلى أن السلالة الشديدة من "إتش 5 إن 1" ظهرت في مزرعة، تقع بمدينة شاويانغ، التابعة لمقاطعة هونان.

وأوضح المسؤولون أنه تم إعدام 17828 دجاجة نتيجة تفشي الفيروس"، بعد أن قضت 4500 دجاجة من أصل 7850 داخل إحدى المزارع، كما تقوم اللجان الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة في المزارع الأخرى، وحتى الآن لم تُسجل حالات إصابات به بين البشر.

وكان الفيروس قد تفشى في آسيا وأفريقيا وأميركا الشمالية وأجزاء من أوروبا عام 2003، وهو مرض فيروسي يستهدف الطيور ولكنه ينتقل إلى البشر، ويتسبب به أكثر من 12 نوعا من الفيروسات. وعندما يصيب المرض البشر فإنه قد يكون قاتلا.

أعراض انفلونزا الطيور

أما أعراضه بحسب الأطباء فهي الحمى المفاجئة التي تصل فيها درجة حرارة الشخص إلى 38 مئوية أو أكثر، الصداع، السعال، التعب، القشعريرة، الألم في العضلات والمفاصل، الإسهال واضطرابات المعدة، التهاب الحلق، سيلان أو انسداد الأنف، العطاس، فقدان الشهية، صعوبة النوم.

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وتكون الفترة الزمنية من وقت دخول الفيروس للجسم وبدء ظهور الأعراض المعروفة باسم فترة الحضانة هي ثلاثة إلى خمسة أيام.

وتتعرض الصين حاليا لمأساة كبيرة بسبب فيروس كورونا، الذي أودى حتى الآن بحياة 304 أشخاص، وعدد الحالات المؤكدة المصابة بكورونا ارتفع إلى 14380 إصابة.

وفرضت مدينة ونجو في شرق الصين اليوم الأحد قيودا مشددة على تنقلات سكانها البالغ عددهم 9 ملايين نسمة، وأغلقت عددا كبيرا من طرقاتها الرئيسة في محاولة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، الذي يتفشى بوتيرة سريعة في هذه المدينة الواقعة خارج بؤرة الوباء.

ولم يعد مسموحا سوى لفرد واحد فقط من كل أسرة بأن يخرج من المنزل مرة واحدة كل يومين لشراء الضروريات بموجب الإجراءات الجديدة، في حين تم إغلاق 46 من محطات تحصيل الرسوم على الطرقات السريعة المدفوعة، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وتبعد ونجو التي بلغ عدد المصابين فيها 265 شخصا أكثر من 800 كيلومتر من ووهان، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في كانون الأول.

وتقع ونجو في مقاطعة تشيجيانغ التي سجل فيها أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خارج مقاطعة هوبي.