امرأة هندية عمرها 73 عامًا تلد " فتاتين توأم" من مسن تخطى الـ80

قصة حمل وإنجاب لا يصدقها عقل، حيث أنجبت امرأة هندية تدعى مانجياما يارماتي تبلغ من العمر 73 عامًا في ولاية أندرا براديش جنوب الهند فتاتين (توأم)، وسلّم الأطباء التوأم اللذين وُلدا عقب انهاء عملية أطفال الأنابيب المعروفة يوم الخميس قبل الماضى لوالديهما، وقالت الدكتورة أوما سانكار، طبيبة المرأة العجوز، لـ"بي بي سي تيلجو": "إن الأم والرضع في حالة جيدة منذ انهاء عملية أطفال الأنابيب".

ووفق شبكة bbc، قالت مانجياما يارماتي إنها وزوجها، البالغ من العمر 82 عامًا، كانوا يريدان دائمًا أطفالًا ولكنهما لم يكونا قادرين على الحمل حتى هذه السن، فيما قال زوجها سيتاراما راجاراو لبي بي سي تيلجو الخميس، بعد ساعات من ولادة الرضع: "نحن سعداء بشكل لا يصدقه عقل". ولكن بعد يوم واحد فقط، تعرض السيد "راجاراو" والد التوأم لسكتة دماغية مفاجئة ويعالج حاليًا في المستشفى، وقال السيد راجاراو رداً على سؤال حول من سيعتني بالأطفال في حالة حدوث أي شيء للزوجين بسبب تقدمهم في السن "لا يوجد شيء في أيدينا، كل ما يجب أن يحدث سيحدث. كل شيء في يد الله".

وقالت السيدة يارماتي: "كانوا يطلقون عليّ سيدة بلا أطفال، ولقد جربنا عدة مرات ورأينا العديد من الأطباء، والان هذا هو أسعد وقت في حياتي"، علما بأنه تم تسليم الفتاتين المولودتين عن طريق العملية القيصرية، وهي الطريقة المعتادة في مثل هذه الحالات النادرة للأم. في عام 2016 ، أنجبت امرأة هندية أخرى في السبعينيات من عمرها، دالجيندر كور، ولدًا.

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