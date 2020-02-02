خسارة الوزن برجيم السوائل واللحوم والاجبان سريع المفعول

من اجل خسارة الوزن الزائد يجب الحرص على التخلي عن تناول الاطعمة الغنية بالسكر وتلك التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون. وفي المقابل من الضروري اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع شرب كمية كافية من الماء والحرص على النوم لما لا يقل عن 7 ساعات يومياً. كذلك ينصح باتباع بعض الحميات المؤقتة التي لا تساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون فقط، بل على منع استعادته مجدداً. ومن اكثرها فعالية وسرعة رجيم السوائل واللحوم والاجبان.

قواعد الرجيم



يمكن خسارة الوزن من خلال اتباع رجيم السوائل واللحوم والاجبان والالتزام بمرحلتين.

المرحلة الاولى. تسمى مرحلة السوائل وخلالها يجب عدم تناول اي طعام صلب لمدة يومين.

المرحلة الثانية. يمكن استهلاك ما لا يقل عن 1400 سعرة حرارية يومياً من خلال تناول 100 غ من البروتين، 80 غ من الدهون الجيدة و50غ من السكريات الطبيعية.

ويجب تقسيم الطعام على 6 وجبات يمكن تناولها في الصباح، قبل حلول موعد الظهر، الغداء، ما بعد الظهر، العشاء وقبل النوم.

الاطعمة المسموحة



1 في مرحلة السوائل. يمكن شرب الماء العادي والمعدني والقهوة وخلاصات الاعشاب والشاي من دون سكر.

2 في المرحلة الثانية. يسمح هذا الرجيم بتناول لحم الدجاج، الأسماك، ثمار البحر، منتجات الحليب، البيض، الخضار والقليل من الدهون مثل الزبدة والزيت.

الاطعمة الممنوعة

1 في مرحلة السوائل. يجب الامتناع عن تناول الاطعمة الغنية بالدهون مثل الزيوت والزبدة ومنتجات الالبان كالحليب والاجبان واللبن الزبادي واللحوم على انواعها والاسماك وثمار البحر والفواكه الطازجة والمجففة والخضار والخبز والخبز والشوكولا والبسكويت والمشروبات المحلاة والغازية.

2 في المرحلة الثانية. لا تسمح هذه المرحلة بتناول الاطعمة التي تحتوي على السكر مثل الحلويات والمربى والشوكولا والبسكويت والمشروبات المحلاة.

ومن اجل خسارة الوزن بسرعة يجب الحرص على تناول بعض المأكولات باعتدال ومنها الخبز والحبوب والبقوليات واللحوم الحمراء والفواكه الطازجة.

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برنامج الرجيم



المرحلة الاولى. يجب تناول الماء والشاي والقهوة والخلاصات العشبية على امتداد النهار.

المرحلة الثانية

الفطور. 5 غ من الخبز، 10غ من الزبدة، القليل من الجبنة البيضاء الخالية من الدسم.

وجبة خفيفة. بيضة مسلوقة واحدة.

الغداء. 100غ من اللحوم البيضاء، 100غ من الخضار مع صلصة خفيفة، قطعة متوسطة الحجم من جبنة بيضاء خالية من الدسم.

وجبة خفيفة. سندويتش صغير يحتوي على 25 غ من الخبز، 15 غ من جبنة إيمانتال، قطعة من لحم الدجاج زنة 20غ.

العشاء. قطعة من السمك، 50 غ من اللحوم المطهوة على البخار و قطعة متوسطة الحجم من الجبنة الخالية من الدسم.

وجبة خفيفة. حبة فواكه صغيرة، 50 غ من جبنة بيضاء خالية من الدسم.

فوائد رجيم السوائل واللحوم والاجبان

الى جانب انه يساعد على خسارة الوزن الزائد وعلى اذابة الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة، يتميز هذا الرجيم بتقديمه النتائج السريعة وخصوصاً في المرحلة الاولى. كما انه يساعد على الشعور بالارتياح.

مضار الرجيم

- يعتبر هذا الرجيم من انواع الحميات التي تقوم على الحرمان ولهذا يجب عدم اتباعه لمدة طويلة مع الحرص بعد انتهاء مدته على اعتماد نظام غذائي متوازن وصحي.

- هو نظام غذائي غير متوازن لأنه قد يسبب حدوث نقص في بعض المغذيات الأساسية. ويظهر هذا من خلال الشعور بالتعب او الاصابة بفقر الدم او المعاناة من الصداع او الرغبة في التقيؤ.

- اذا تمت المبالغة في اتباعه من الممكن أن يؤدي إلى المعاناة من امراض القلب والعظام والكليتين.

وللوصول إلى هدف خسارة الوزن يجب الحرص ايضاً على ممارسة التمارين الرياضية لما لا يقل عن 3 مرات اسبوعياً.

