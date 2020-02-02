شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد وضع الخيار على الوجه! والان مع التفاصيل

الأحد 2 فبراير 2020 تسمعين دائماً أن النساء يستعملن قشر أو شرائح الخيار على الوجه ومحيط العينين. قد يظنّ البعض أنّ الخيار من شأنه ترطيب البشرة، ولكن للحقيقة هناك فوائد كثيرة لوضعه على الوجه.

الخيار مفيد للبشرة الجافة والشديدة الجفاف، فهو يرطب البشرة بامتياز ويلطفها ما يجعله مثالي أيضاً للبشرة الحسّاسة. Advertisements ويمكن الاستعانة بعصير الخيار كواقٍ للبشرة من أشعة الشّمس، إذ أن السائل المستخرج من الخيار، يشكّل طبقةً عازلةً تحمي الجلد من التعدّيات الخارجية. ويفيد استعمال عصير الخيار أيضاً في صقل البشرة المترهّلة، يملّس التجاعيد السطحية ويزيل الكلف والبقع الداكنة.

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