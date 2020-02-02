منشآت عسكرية أمريكية لعائدين من الخارج خشية "كورونا"

تستعد وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) لفرض الحجر الصحي على مئات العائدين من الخارج واستضافتهم في منشآت عسكرية؛ لمنع انتشار فيروس "كورونا" الجديد.



وأعلن البنتاجون أنه جهز منشآت عسكرية، لفرض حجر صحي، إذا اقتضت الضرورة، على ما يصل إلى 1000 شخص عائدين إلى الولايات المتحدة من الخارج لمنع انتشار الفيروس الذي نشأ في مدينة ووهان الصينية.

وقالت في بيان، السبت، إنه "في 1 فبراير، وافق وزير الدفاع الأمريكي مارك ت. إسبر على طلب للحصول على مساعدة من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لدعم إسكان 1000 شخص ربما يحتاجون إلى الحجر الصحي عند وصولهم من الخارج بسبب فيروس كورونا".

وأشار البيان إلى أن البنتاجون سيوفر سبل الوصول إلى مرافق متعددة قادرة على إسكان ما لا يقل عن 250 شخصًا حتى 29 فبراير/شباط.

وأوضح أن المنشآت المختارة تقع في معهد التدريب الإقليمي التابع للفوج 168 بقاعدة فورت كارسون في ولاية كولورادو، وقاعدة ترافيس الجوية، وقاعدة مشاة البحرية الجوية ميرامار في كاليفورنيا، وقاعدة لاكلاند الجوية في تكساس.

ونوه بأن مساعدة البنتاجون تقتصر على الدعم السكني، ولن يتواصل العسكريون الأمريكيون بشكل مباشر مع أي فرد في الحجر الصحي، الذين لن يسمح لهم بالوصول إلى أي مناطق في القاعدة باستثناء مرافق الحجر الصحي.

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ومن المقرر أن تتولى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية معالجة قضايا الرعاية والنقل والأمن.

والجمعة، أعلنت الحكومة الأمريكية أن فيروس كورونا الجديد يمثل حالة طوارئ للصحة العامة، وأن الأمريكيين الذين كانوا في مقاطعة هوبي، وعاصمتها ووهان سيعزلون بعد عودتهم إلى الولايات المتحدة لمدة 14 يوما.

وأشارت إلى وضع نحو 200 شخص في الحجر الصحي في قاعدة مارس الجوية الاحتياطية في كاليفورنيا بعد إجلائهم من ووهان ووصولهم الأربعاء الولايات المتحدة.

وأعلنت الصين، الأحد، ارتفاع وفيات فيروس "كورونا" الجديد إلى 305 حالات، منذ بدء ظهوره في مدينة ووهان أواخر ديسمبر/كانون الأول، فيما سجلت 2590 حالة إصابة جديدة في بؤرة تفشي الفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات بالإقليم 14562.

وعزّزت دول العالم قيود السفر على العائدين من الصين، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة "حالة طوارئ" على خلفية انتشار الفيروس.

وأوضحت المنظّمة أن الفيروس أصبح يشكّل "حالة طوارئ" على الصعيد العالمي، لكنّها أشارت إلى أنّها لا توصي بأيّ قيود على السفر، خاصة الدول الكثيرة التي اتّخذت إجراءات من هذا القبيل على إعادة النظر في الأمر.

وانتشر الفيروس حول العالم ليصيب أكثر من 150 شخصا في أكثر من 20 دولة.