ألمانيا تسجل إصابتين بـ"كورونا" لعائدين من الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الألمانية، الأحد، إصابة اثنين من الركاب الذين تمت إعادتهم من الصين، السبت، على متن طائرة للجيش الألماني، بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وكانت وزارة الصحة في ولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا، قد أكدت، السبت، وجود إصابة جديدة بالفيروس في الولاية، ليصل إجمالي حالات الإصابة في بافاريا، وفي ألمانيا، لـ8 حالات.

وبعد ظهور حالتي الأحد وصل إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في عموم ألمانيا إلى 10 حالات.

وكانت طائرة الجيش الألماني قد هبطت، بعد ظهر السبت، في مطار فرانكفورت غرب ألمانيا، وعلى متنها ألمان ومواطنون من دول أخرى كانوا في مدينة ووهان الصينية، التي تعد بؤرة تفشي الفيروس المتحور.