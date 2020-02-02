الصين تحظر جنازات ضحايا "كورونا" خشية انتشار الفيروس

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سارة حسينالأحد 2020/2/2 02:27 م بتوقيت أبوظبي
الصين تحظر إقامة جنازات لضحايا كورونا
حظرت الصين إقامة جنازات أو إجراءات دفن أو أنشطة تتضمن التعامل مع جثث ضحايا فيروس كورونا الجديد الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية.
وأصدرت لجنة الصحة الوطنية في الصين مجموعة من القواعد الجديدة، السبت، منها حرق أي شخص يتوفى بسبب فيروس كورونا الجديد بأقصى سرعة في أقرب منشأة دون أي شعائر وداع أو أي أنشطة جنائزية أخرى، حسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.
وأوصت الفريق الطبي في أي منشأة الصحية يتوفي فيها مصاب كورونا بضرورة لف الجثمان بإحكام شديد على ألا يتم فتحه بعد ذلك لأي سبب، ثم تطهير المكان جيدا بعد الانتهاء، ثم إخطار عائلة المتوفى وإصدار شهادة وفاة، وفي هذه الأثناء، يتم التواصل مع أقرب منشأة خدمات جنائزية محلية لتتسلم الجثة وتوصلها إلى أقرب مكان مناسب لحرقها.
وتزامن إصدار القواعد الجديدة مع الارتفاع المستمر لحصيلة ضحايا فيروس كورونا الجديد في الصين؛ إذ وصلت إلى 304 حالات وفاة و14 ألفا و380 مصابا.
وكانت وزارة الشؤون المدنية وجهت في وقت سابق بضرورة إقامة جنازات سريعة وبسيطة لتجنب تجمع عدد كبير من الأفراد تحسبا لانتشار الفيروس بصورة أكبر.
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