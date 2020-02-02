تطعيم الإنفلونزا يحمي من الأزمات القلبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوصى أطباء متخصصون المسنين بتلقي تطعيمات ضد الإنفلونزا والمكورات الرئوية، كونها لا تحمي من الالتهاب الرئوي فحسب، بل تحد أيضا من خطر الإصابة بأزمات قلبية أو سكتات دماغية.

وأوضح معهد طب العدوى الألماني أن اعتلال المسالك التنفسية بسبب فيروسات الإنفلونزا والمكورات الرئوية قد يؤدي بالاشتراك مع عوامل أخرى إلى انسداد الأوعية الدموية بالقلب أو المخ، ما يؤدي إلى الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

وتابع "وهو ما يفسر ارتفاع خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية بعد الإصابة بالإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي، خاصة لدى كبار السن".

وأشار المعهد التابع لمستشفى يينا الجامعي إلى أن التطعيم ضد المكورات الرئوية يحمي أيضا من الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى والتهاب السحايا وتسمم الدم.