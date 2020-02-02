خبراء صينيون: "كورونا" ربما ينتقل عبر الجهاز الهضمي

كشف خبراء طبيون أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا في الصين، التي قتلت نحو 305 أشخاص حتى الآن، ربما تنتشر من شخص لآخر عبر الجهاز الهضمي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، الأحد، عن خبراء من مستشفى "رينمينبي" التابع لجامعة ووهان ومعهد ووهان لعلوم الفيروسات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أن هذه النتائج توصلوا إليها بعد فحص عينات براز لمريض.

وقال الخبراء: "كثير من المرضى المصابين بفيروس كورونا عانوا فقط من الإسهال، بدلا من أعراض فيروسية تقليدية مثل الحمى".

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وأعلن التلفزيون الصيني، الأحد، ارتفاع ضحايا الفيروس الجديد إلى 304 حالات وفاة و14386 إصابة منذ ظهوره في مدينة ووهان أواخر ديسمبر/كانون الأول.

بينما تعتزم السلطات الصينية إرسال أطقم طبية من القوات المسلحة يقدر عددها بـ1400؛ لعلاج المصابين الموجودين بمستشفى أقيم مؤخرا بمدينة ووهان، مركز انتشار الفيروس المتحور الجديد.

وأفادت "شينخوا"، الأحد، بأن بداية من هذا الأسبوع سيتم إرسال أفراد من الوحدات البرية والبحرية والجوية التابعة لـ"جيش التحرير الشعبي" إلى مستشفى هوشنشان، الذي خصص لعلاج مصابي الفيروس.

وأضافت: " كما تم إرسال خبراء متخصصين في الوقاية من الأوبئة ومكافحتها إلى المستشفى، الذي تقدر طاقته الاستيعابية بألف سرير".