الصومال يتهم تركيا بخرق القوانين الصحية للبلاد

مستشفى تركي في الصومال - نقلا عن وسائل إعلام محلية

اتهمت السلطات الصومالية، الأحد، مستشفى تركيًّا في مقديشو بخرق القوانين الصحية في البلاد بتقديم "خدمات غير شرعية".

وقالت وزارة الصحة الصومالية، في بيان، إن مستشفى "يارديميلي" التركي اخترق قانون البلاد الصحي؛ إذ لا توجد أي اتفاقيات بين مقديشو وأنقرة في هذا الصدد.

ولم تحدد السلطات الصومالية في البيان ماهية الخدمات غير الشرعية التي يقدمها المستشفى التركي، لكنها هددت باتخاذ إجراءات مضادة.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" أن المستشفى التركي يقدم علاجا للصوماليين ضد رغباتهم واستشاراتهم، فضلا عن وجود وكلاء محليين تتهمهم "الصحة" بالفساد.



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وأبدت وزارة الصحة الصومالية تعجبها من صمت مدير المستشفى التركي إزاء وجود مديرين فاسدين، متعهدة بمواصلة المساعي للإطاحة بهم، بحسب المصادر نفسها.

وأشارت إلى أن إدارة المستشفى التركي تفرض نوعا معينا من الأدوية والخدمات على المرضى دون استشارتهم؛ ما يشكل خرقا للوائح الصحية في البلاد.

بدورها، ذكرت مصادر أخرى أن هناك تواطؤا بين الطاقم الطبي التركي والإدارة المحلية الموجودة حاليا بفرض طريقة أدائها وتعاملها مع المرضى وانتهاك اللوائح والقوانين الداخلية للبلاد.

وشددت السلطات الصومالية على عدم وجود طرف محدد يمثل وزارة الصحة في تخطيط الخدمة الطبية وتنفيذها وتوفير الرعاية للمرضى الصوماليين.

ومنذ 11 عاما، يخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسيطرة على مقدرات الصومال، والذي بدأته أنقرة بحجة إنقاذ البلد الأفريقي من الفوضى، ثم توالت الخطوات بإنشاء قاعدة عسكرية والتنقيب عن النفط.