تمارين "الكروس فيت".. أمور عليك معرفتها قبل ممارستها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد مجموعة تمارين "الكروس فيت" من نوعية التمارين التي يهتم الرياضيون بالانخراط فيها داخل غرفة الوزن بغية تعزيز القدرة على التحمل.

ولكن من الضروري قبل ممارسة تلك التمارين الاطلاع على بعض المعلومات المرتبطة بها والتي تضمن للجميع السلامة أولا ومشاهدة النتائج المميزة على الصعيد البدني ثانيا.

قبل أي شيء، يجب معرفة أن تلك التمارين تنطوي على تمارين وزن الجسم، الكارديو ورفع الأثقال، ولا داعي للانخراط في ممارستها دون الإلمام ببعض المعلومات الأساسية.

ونوهت مادي كارلي، وهي مدربة متخصصة في هذا النوع من التمارين في نيويورك، إلى أن كل تمرين من هذه التمارين يتم بدرجة عالية من الشدة، وهو ما يعني أن الإنسان يدفع بنفسه بأقصى ما لديه من قوة أو بأقصى ما يريد، وهو أمر يجب الحذر منه بشكل كبير حتى لا يتعرض لعواقب أو تداعيات وخيمة.

ويطلق على استوديوهات "الكروس فيت" صناديق، وذلك لأن مساحتها لا تجعلها ترقى لمستوى صالة ألعاب رياضية؛ إذ إنكِ ستجدين هناك أوزانا، كرات الحديد الزهر "كيتل بيل"، كرات طبية، مقاعد وأرففا، ولكن لن تجدي فيها أجهزة السير المتحرك أو أجهزة اليبتيكال، فضلا عن أن تلك الاستوديوهات دائما ما تكون خالية من المرايا، وهو ما يضمن للمتواجدين فيها التركيز بشكل أكبر على ممارسة التمارين.

وهناك بعض المصطلحات التي يتعين عليك معرفتها عن تمارين "الكروس فيت" مثل :

- WOD: تدريبات اليوم.

- Benchmark Workouts: تدريبات اليوم المتكررة والتي تنطوي على تحديات إضافية.

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- Clean, Jerk and Snatch: رفع الأثقال على الطريقة الأولمبية.

- Kipping: طريقة لاستخدام القوة من الوركين والجذع للقيام ببعض الحركات بشكل أكثر كفاءة.

- AMRAP: أكبر عدد ممكن من الجولات.

إلى ذلك، قال جوش نيومان، المدرب المتخصص في تمارين "الكروس فيت"، إنه من الممكن القيام بأشياء أخرى إلى جانب تلك التمارين، وإن كان الهدف هو تغطية جميع قواعد اللياقة البدنية إن كنتِ ستقومين بنشاطك البدني خلال 3-4 أيام في الأسبوع.

وعادت مادي لتقول إن رفع كل هذه الأثقال عند ممارسة تمارين "الكروس فيت" ليس ضمانا على منحك العضلات التي تريدينها، بل إن الأقرب للحدوث هو أن يصبح جسمك أكثر نحافة وأكثر رشاقة، مشددة على أن تكوين عضلات كبيرة الحجم لدى السيدات هو عادة ما يكون نتاج التدريب المتواصل على مدار ساعات وساعات.

كما شددت مادي على ضرورة الحذر من تلك الحالة التي تعرف بانحلال الربيدات (Rhabdomyolysis) وهي الحالة التي يحدث فيها تحلل لخلايا العضلات بصورة حادة، وتنتج عن إرهاق العضلات في ممارسة التمارين.

وقالت نادية سويدان، أخصائية الطب الطبيعي وإعادة التأهيل في مدينة نيويورك، إن انحلال الربيدات حالة نادرة للغاية، لكنها ترتبط أكثر بتمارين الكروس فيت؛ لأنها توحد أساليب بناء الجسم مع الأشخاص العاديين الذين يفتقدون للخبرة، التعليم وربما اللياقة، ولهذا شددت نادية على ضرورة التوعية والتعلم لمنع الإصابة بمثل هذه المشكلة.

وختم مادي وجوش، قولهما إن النصيحة التي يمكنهما تقديمها لممارسي تمارين "الكروس فيت" الجدد هي ألا يصابوا بالإحباط في بداية الممارسة، فربما يتعبون بعد أول، ثاني أو ثالث يوم، لكن يجدر بهم أن يواصلوا ولا يملوا؛ لأن أجسامهم ستتعود بعد ذلك.