فائدة غير متوقعة في كوب الشاي.. تعرف عليها!

الأحد 2 فبراير 2020

اكتشف علماء جامعة غرب أستراليا بأن تناول كوب من الشاي أو كمية بسيطة من الثمار يوميا يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وتفيد مجلة Live Science بأن الخبراء حللوا معطيات لـ 53 ألف شخص شاركوا في هذه الدراسة التي أجراها Danish Diet, Cancer and Health Study منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث أجاب كل مشترك فيها عن الأسئلة المثبتة في استمارة حول نظامه الغذائي مع الإشارة إلى الأطعمة التي تناولها وعدد المرات.

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تابع الباحثون الحالة الصحية لجميع المشتركين في الدراسة على مدى 23 سنة، وعند نهاية المدة المقررة اكتشفوا أنه لدى 12 ألف مشترك وجود اضطرابات في عمل القلب.

وتقول نيكولا باندونو من كلية العلوم الطبية الحيوية المشرفة على الدراسة، اتضح لنا بأن الذين تناولوا يوميا 500 ملغم من مادة الفلافونويد كانوا أقل عرضة للإصابة بالجلطة الدماغية وأمراض الشرايين الطرفية ونقص التروية. ويمكن الحصول على هذه الكمية من الفلافونويد المضادة للالتهابات من تناول حفنة من الثمار مثل العنب أو البروكلي وغيرهما. ولكن مقابل ذلك لاحظ الباحثون بأن هذه الكمية (500 ملغم) من الفلافونويد للمدخنين ومتعاطي المشروبات الكحولية غير كافية، لذلك عليهم تناول كمية أكبر منها للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.