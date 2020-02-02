كورونا يصيب 176 شخصا خارج الصين.. 126 في آسيا وحدها

ضرب فيروس كورونا الجديد دولا غير الصين تخطت الـ24 وأصاب نحو 176 شخصا حول العالم، وسجلت الفلبين، الأحد، أول حالة وفاة بالمرض الغامض الذي تفشى من مدينة ووهان الصينية أواخر ديسمبر/كانون الأول.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن حالة الإصابة الـ13 لرجل (28 عاما) كان ضمن 368 كوريا جرى إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، الجمعة.



وأضاف المركز أن الحالة رقم 14 تعود لسيدة صينية (40 عاما) زوجة رجل مصاب بالمرض، مشيرا إلى أن الحالة الـ15 لمواطن كوري جنوبي (43 عاما) كان في مدينة ووهان، وعاد لسيؤول 20 يناير/كانون الثاني.

وأوضح المركز أنه يتعقب تحركات جميع المرضي لتحديد الأماكن التي ذهبوا إليه والأشخاص الذين تعاملوا معهم.





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سجلت الصين ارتفاعا حادا في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، الأحد، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن إجمالي الضحايا وصل إلى 304 أشخاص.

وأعلنت الفلبين، الأحد، تسجيل أول حالة وفاة خارج الصين وهي لرجل يبلغ من العمر 44 عاما من مدينة ووهان في إقليم هوبي بؤرة انتشار الفيروس، موضحة أنه توفي بعد تدهور حالته إلى التهاب رئوي.

بينما أعلنت وزارة الصحة الهندية، الأحد، تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في ولاية كيرالا.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الوزارة الهندية قولها إن الحالة تعود لشابة عادت إلى نيودلهي قادمة من الصين 24 يناير/كانون الثاني، مضيفة: "الحالة مستقرة وجرى عزلها لمراقبتها عن كثب".

وسجلت أول حالة إصابة بالفيروس بالهند في ولاية كيرالا بجنوب البلاد أيضا لطالبة كانت تدرس في جامعة ووهان الصينية، وما زالت في الحجر الصحي.

وأجلت الهند حتى الآن 640 هنديا و7 أشخاص من المالديف من إقليم هوبي، ووصلت أول دفعة نيودلهي السبت، ومن المتوقع وصول الدفعة الثانية الأحد.



