هل تفقد الفواكه قيمتها الغذائية عند تحويلها لعصائر؟

الأحد 2 فبراير 2020

تحتوي الفواكه على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم وبنائه، وقد نتناولها في صورتها الطبيعية أو تحويلها إلى عصائر، فهل تفقد قيمتها الغذائية عند عصرها؟قالت الدكتورة داليا النبهاوي، أخصائي التغذية العلاجية وعضو فريق"Bloom - The Diet Experts" بمراكز In Shape، إن العصائر الطازجة تعتبر وجبة غذائية مفيدة، ومن التوصيات العلمية الحصول على عصائر طبيعية ما بين كوب ونصف إلى كوبين يوميًا.



أوضحت النبهاوي، إنه في حالة تحول الفاكهة إلى عصير وخلط أكثر من ثمرة مع بعضها البعض لا يحدث تغيرًا كبيرًا في القيمة الغذائية، إلا إذا خُزِّنت فترة طويلة، مؤكدة أن مزج ثمار الفاكهة يغير نسيجها ومظهرها بشكل أساسي لكنه لا يتسبب في فقدان القيمة الغذائية.

نصحت النبهاوي بتقليل وقت تخزين الفواكه، سواء كانت مخلوطة أم لا، ما يساعد في الحفاظ على فائدتها لفترة أطول، مشيرة إلى أن أوقات التخزين الطويلة تعمل على ضعف القيمة الغذائية والإخلال بالفوائد والفيتامينات، مشيرة إلى دراسات أظهرت أن ما بين 5 لـ25% من فيتامين c قد يُفقد حين تُقطع الفاكهة التي تحتويه عقب تخزينها 6 أيام فأكثر.

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قدمت أخصائي التغذية العلاجية مجموعة من النصائح للحصول على مستويات مثالية من القيمة الغذائية للفواكه والعصائر الطبيعية، وهي:

- لا نطبخ ثمار الفاكهة وتعريضها للحرارة الشديدة، لأن بعض الفواكه حساسة للحرارة ومن المحتمل أن تفقد قيمتها الغذائية بمجرد تعرضها للحرارة.

- تخزين العصائر ذات ثمار ممزوجة لفترة قصيرة حتى تستطيع الحفاظ على فوائدها كاملة في تلك المدة.

- تجنب غسل قطع الفاكهة المقشرة أو المقطعة بالماء حتى لا تمتصه وتفقد قيمتها، فمثلًا فيتامينات B وC قابلة للذوبان في الماء.