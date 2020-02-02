هكذا تتغلب على كسل الاستيقاظ مبكرًا في الشتاء!

الأحد 2 فبراير 2020

الاستيقاظ مبكرًا أمر مزعج لغالبيتنا خاصة في ليالي الشتاء الباردة، وقد يمثل مشكلة في التأخر على العمل أو الدراسة، لذا هناك بعض الأمور التي عليك القيام بها حتى تتغلب على هذه المشكلة، وفقًا لموقع "goodlifehealthclubs" الطبي.



1-شرب الماء

احرص على شرب كوب من الماء مباشرة عند الاستيقاظ من النوم، حتى تنشط جسمك ونهض من السرير.

2- نيل أوقات من الراحة

عليك الحصول على قدر كافٍ من الراحة والاسترخاء، أثناء اليوم، لأن ارهاق جسمك يجعلك تنام لساعات أطول ولن تستطيع الاستيقاظ في ميعادك.

3- قلّل الإضاءة والضوضاء

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من الأمور التي تلعب دورًا هامًا في مساعدم في النوم، والحصول على قسط مناسب من ساعات النوم، هي تهئية الأجواء للنوم، من حيث تجنب الأضواء القوية التي قد تذهب عنك النوم، وأيضاً تقليل الضوضاء حولك حتى تغط في النوم سريعًا.

4- لا تستخدم زر الغفوة

غالبًا ما نضغط على زر الغفوة في الهاتف عند رنين منيه الصباح للحصول على بضع الدقائق الزيادة، لكن هذا الأمر ليس مفيدًا لك لأن الوقت قد يسرقك.

5- تغيير ميعاد النوم بشكل تدريجيإ

اذا كنت تستيقظ من النوم بصعوبة وتشعر بإرهاق كل صباح، فمن المهم تحديد ما إذا كنت تحصل على قسط كافٍ من النوم، حيث يحتاج الشخص البالغ من 7 إلى 9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة. ويمكن تدريب جسمك على الاستيقاظ بالنوم مبكرًا كل ليلة بمقدار 15 دقيقة كل ليلة حتى تصل للميعاد الأنسب لك.