وفاة 305 بـ"كورونا" و3 دول تحظر دخول وافدين من الصين

عزّزت دول العالم قيود السفر على العائدين من الصين، وفرضت أغلبها حظرا على دخول الوافدين من بكين؛ لمكافحة فيروس كورونا الجديد الذي حصد أرواح 305 أشخاص وأصاب نحو 14 ألفا و562 شخصا حول العالم حتى الآن.

وأعلنت منظّمة الصحة العالميّة "حالة طوارئ" على خلفية انتشار الفيروس، الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر ديسمبر/كانون الأول، وتسبب في حالة هلع عالمية لقدرته على الانتقال من شخص لآخر قبل ظهور أعراض المرض.





ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن جاسيندا أردرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا، قولها إن "بلادها فرضت حظرا مؤقتا على دخول الأجانب القادمين من الصين، أو الذين توقفوا بها مؤقتا أثناء السفر".

يدخل الحظر في البلاد التي لم تعلن أي حالة إصابة بالفيروس حيز التنفيذ بداية من الإثنين، ويستمر لمدة 14 يوما، في محاولة لاحتواء المرض الغامض الذي تفشى في الصين.

وقالت أردرن، الأحد: "من المهم بشكل حيوي أن نحمي مواطني نيوزيلندا من الفيروس، وأن نلعب دورنا في المجهود العالمي لاحتوائه".

وأضافت: "أدرك بشكل خاص أننا بوابة إلى المحيط الهادئ، ويجب أن نضع ذلك في الاعتبار خلال عملية صنع القرار".

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لا يزال بإمكان مواطني نيوزيلندا والمقيمين الدائمين العائدين إلى نيوزيلندا الدخول، لكن سيُطلب منهم الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما عند وصولهم إلى البلاد.





أيضا فرضت الفلبين حظرا مؤقتا على دخول زائرين للبلاد من الصين وهونج كونج وجزر ماكاو.

وقال بونج جو، عضو مجلس الشيوخ الفلبيني، إن الرئيس قرر توسيع الحظر الذي ركز فقط على مقاطعة هوبي وغيرها من المناطق المتضررة من فيروس كورونا، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

بينما حظرت كوريا الجنوبية دخول الأجانب الذين زاروا إقليم هوبي بالصين، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد، بعدما أصاب الفيروس الغامض نحو 15 في هذه الدولة الآسيوية.

ونقلت رويترز عن تشونج سيه كيون، رئيس وزراء كوريا الجنوبية، قوله إن "البلاد ستمنع دخول أي أجانب زاروا إقليم هوبي بداية من الثلاثاء".

وأعلنت كوريا الجنوبية، الأحد، عن 3 إصابات جديدة مؤكدة، ما يرفع عدد المصابين بكورونا إلى 15 حالة.



