"ونتشو" الصينية تواجه "كورونا" بإغلاق الطرق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلقت مدينة ونتشو في شرق الصين، الأحد، عددا كبيرا من طرقاتها الرئيسية وفرضت قيودا مشددة على تنقلات سكانها البالغ عددهم 9 ملايين نسمة في محاولة لاحتواء فيروس كورونا الجديد الذي يتفشّى بوتيرة سريعة في هذه المدينة الواقعة خارج بؤرة الوباء.

وبحسب الإجراءات الجديدة، تم إغلاق 46 من محطات تحصيل الرسوم على الطرقات السريعة، كما لم يعد مسموحا سوى لفرد واحد فقط من كل أسرة بأن يخرج من المنزل مرة واحدة كلّ يومين لشراء الضروريات.

وتبعد ونتشو، التي بلغ عدد المصابين فيها 265 شخصاً، أكثر من 800 كيلومتر من ووهان، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول.

وتقع في مقاطعة تشيجيانج التي سجّل فيها أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خارج مقاطعة هوبي.