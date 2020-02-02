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العين الإخبارية - حسام حسنالأحد 2020/2/2 11:59 ص بتوقيت أبوظبي
ألمانيا تسجل 8 إصابات بفيروس كورونا الجديد
تشتبه السلطات الألمانية في إصابة شخص على الأقل من رعاياها العائدين من مقاطعة ووهان الصينية بفيروس كورونا الجديد، فيما تحتجز 10 آخرين بمستشفى في فرانكفورت كإجراء احترازي، كما وضعت 91 في الحجر الصحي.
جاء ذلك بعد عملية إجلاء للرعايا الألمان (102 شخص) من ووهان، بطائرة عسكرية تابعة للجيش الألماني، استغرقت 28 ساعة، وانتهت مساء السبت بهبوط الطائرة في مطار فرانكفورت، وفق صحيفة "بيلد" الألمانية.
وبمجرد هبوط الطائرة في فرانكفورت، أحاط بها رجال الشرطة مرتدين الكمامات، ودخل فريق طبي مجهز فحص العائدين طبيا بشكل فردي داخل الطائرة.
وقرر الفريق الطبي وضع 11 شخصا في مستشفى جامعة فرانكفورت، بينهم شخص يشتبه في إصابته بكورونا، و10 وضعوا تحت الرقابة الطبية كإجراء احترازي.
ووضعت السلطات 91 آخرين في الحجر الصحي بثكنة عسكرية تابعة للجيش، لمدة أسبوعين.
وكانت الطائرة أقلعت من مطار كولونيا "غربي ألمانيا" باتجاه ووهان بعد ظهر الجمعة، وعلى متنها مسعفون وفريق دبلوماسي، لإجلاء الرعايا الألمان من المدينة التي تعد مركز انتشار كورونا.
يذكر أن ألمانيا سجلت ٨ إصابات بكورونا خلال الأيام الماضية، وأن أجواء من الخوف والهلع تسيطر في الوقت الحالي على العالم مع انتشار الفيروس الجديد في الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إجلاء ألمان من "بؤرة كورونا".. حالة اشتباه و91 في الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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