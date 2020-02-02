كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 فبراير 2020 10:41 صباحاً - يجب أن تعلمي أولًا عزيزتي الحامل أن حركة الجنين تختلف من امرأة لأخرى ومن جنين لآخر، فلا يوجد وقت معين يتحرك فيه الجنين عند كل السيدات الحوامل. ولنتعرف على حركة الجنين أكثر ومتى من الممكن أن تشعر الحامل بها؟ التقت "الخليج 365 نت" بطبيب الزمالة السعودية النساء والولادة الدكتور "محمد أحمد إدريس".

بين إدريس أن حركات الجنين داخل الرحم من أجمل الأشياء التي تشعر بها الأم خلال فترة الحمل، كما أنها من المعجزات الإلهية في تكوين الإنسان، وقال "نحن كأطباء متخصصين قد نستطيع رؤية هذه الحركات عن طريق الاشعة الصوتية (الألترا ساوند – السونار) في وقت مبكر -تقريباً نهاية الشهر الثاني من الحمل- أي في الأسبوع السابع أو الثامن.

متى تشعر الأم الحامل بحركة الجنين؟

قد تبدأ الأم بالإحساس بحركات الجنين في الأسبوع السادس عشر إلى الأسبوع العشرين تقريباً، وبالطبع فإن السيدات اللواتي لهن تجارب حمل سابقة يشعرن بهذه الحركة أبكر من السيدات اللاتي في حملهم الأول.

وتستمر الحركة طوال فترة الحمل حتى تقل نسبياً في الشهر التاسع وذلك لسببين، الأول ضيق المكان، فالجنين يكبر والبطن لم تعد تتمدد فبالي يضيق الرحم على الجنين نسبياً. والثاني أن فترة الراحة والنوم للجنين تزيد خلال الأسابيع الأخيرة.

كيف نحسب حركات الجنين؟

ممكن حسابها في المنزل بأحد الطرق التالية:

- 10 حركات أو رفسات خلال ساعتين بشرط أن تكون الأم ممدة دون ضوضاء ويدها على بطنها وتعد الحركات.

- 4 حركات أو رفسات خلال ساعة بشرط أيضاً أن تكون الأم ممدة دون ضوضاء ويدها على بطنها وتعد الحركات بتركيز.

- 10 حركات أو رفسات خلال 12 ساعة من اليوم العادي للسيدة في النشاط اليومي وتعد الحركات.

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لماذا تقل حركات الجنين؟

1. في الحمل قد ينام الجنين لـ 40 دقيقة وتزيد المدة تدريجياً لتصل إلى 100 دقيقة في الشهر التاسع.

2. كمية السوائل ونقصها حول الجنين.

3. وضعية الأم أو الجنين وحتى مكان المشيمة، فلو كانت المشيمة في الأمام قد تقل الحركة.

4. نشاط الأم اليومي وشعورها بالإرهاق والمؤثرات الخارجية.