أسباب الرأس المسطح عند الأطفال وعلاجها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 فبراير 2020 10:41 صباحاً - الرأس المسطح هو أحد الحالات المرضية التي تصيب الأطفال منذ الولادة أو في سنوات عمرهم الأولى، فتسبب تغيراً في شكل الرأس عن الشكل الطبيعي.

للتعرف أكثر على هذه الحالة سألنا استشاري طب الأطفال الدكتور همام قنديل وأفادنا بالتالي:

أنواع الرأس المسطحة

• إما أن يكون تسطيح الرأس من الخلف، وهي المنطقة التي تعلو الرقبة.

• أو أن يكون التسطيح من الجنب، وقد يحدث في جهة واحدة من الرأس.

أسباب الرأس المسطح عند الأطفال

يولد 20% من الأطفال برأس مسطح، وأسبابه متعددة، أبرزها:

• أمراض جينية، وهي عديدة.

• الوراثة تلعب دوراً رئيسياً في الإصابة بتسطيح الرأس.

• التحام الفراغات البينية لعظام الجمجمة والتي تكون موجودة من أجل السماح لرأس الطفل بالتمدد وزيادة حجمه مع النمو.

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• الحمل بتوأم، حيث يمكن أن يضغط أحدهما على رأس الآخر، مما يسبب تسطيح الرأس.

• نقص فيتامين د الذي يسبب لين العظام، فيظهر على شكل تسطيح في الرأس.

• كثرة نوم الطفل على الظهر أو على أحد الجانبين.

• إصابة الطفل باعوجاج في العضلات، مما يؤثر على شكل عظام الجمجمة.

• ولادة الطفل قبل إتمام شهره التاسع في الحمل، بأن يكون طفلاً خديجاً ولم يحدث لديه بعد تكلس فيعظام الجمجمة.

علاج الرأس المسطحة: