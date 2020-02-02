س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الهيموفيليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الهيموفيليا من الأمراض الوراثية الخطيرة التى تؤثر على صحة الجسم، وفيه لا يتجلط الدم بشكل صحيح ما يسبب النزيف الشديد وخصوصا بعد الإصابات والجراحة، ويسبب ذلك ألما شديدا، وضمن سلسلة موضوعات س و ج يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن الهيموفيليا وفقا لما ذكره موقع mayoclinic وهى: س: ما هى أعراض الهيموفيليا؟ س: ما هى أعراض الهيموفيليا؟ ج: 1: نزيف شديد بعد التعرض لجروح أو إصابات. 2: ألم شديد وتورم فى المفاصل والعضلات. 3: ظهور دم فى البول أو البراز. 4: نزيف شديد فى الأنف دون سبب محدد. 5: الشعور بالتعب والألم الشديد فى الجسم. 6: الصداع المستمر والمؤلم. 7: الشعور بالخمول. 8: الرؤية المزدوجة. س: ما أسباب الهيموفيليا؟ س: ما أسباب الهيموفيليا؟ ج: Advertisements العوامل الوراثية من أبرز الأسباب التى تزيد من خطر الإصابة بمرض الهيموفيليا، فإذا كان أحد أفراد الأسرة مصاب بالهيموفيليا فينتقل ذلك للأبناء. س: ما المضاعفات التى تسببها الهيموفيليا؟ س: ما المضاعفات التى تسببها الهيموفيليا؟ ج: 1: النزيف الداخلى العميق، يسبب مرض الهيموفيليا نزيفا داخليا وضغطا على الأعصاب وإحساس شديد بالألم. 2: يسبب تلف المفاصل والالتهابات الشديدة. 3: الأشخاص المصابون بالهيموفيليا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى وخصوصا التعرض لالتهاب الكبد الوبائى وفيروس نقص المناعة البشرية. 4: يواجه المرضى ضعف شديد فى الجهاز المناعى وعدم القدرة على مقاومة الأمراض والفيروسات. س:ما أبرز النصائح لمرضى الهيموفيليا؟ س:ما أبرز النصائح لمرضى الهيموفيليا؟ ج: 1: ينصح مرضى لهيموفيليا بالاهتمام بوزن الجسم وتجنب السمنة المفرطة. 2: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية باستمرار، حيث إنها تعزز صحة الجسم والأوعية الدموية. 3: عدم تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب، فبعض الأدوية تسبب نزيف واثار جانبية تؤثر على حالة المريض. 4: وضع ضمادات حول المنطقة المصابة بالورم والالتهاب، وذلك لتخفيف الألم ووقف النزيف.

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