الفلبين تسجل أول حالة وفاة بـ"كورونا" خارج الصين

سجلت الفلبين، الأحد، أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا الجديد، خارج الصين.

الحالة هي لرجل صيني يبلغ من العمر 44 عاما، وهو رفيق أول مصابة بالفيروس في البلاد، وهي صينية أيضا وتبلغ من العمر 38 عاما.

وقال وزير الصحة فرانشيسكو دوكي إن "المريض تم احتجازه منذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، وتدهورت حالته وأصيب بالتهاب رئوي حاد".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن "المريض استقرت حالته بعد ذلك وأظهر علامات تحسن، إلا أن حالته تدهورت خلال الـ24 ساعة الماضية ما أدى إلى وفاته".

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ووصل الاثنان، وكلاهما من ووهان بالصين، إلى الفلبين قادمين من هونج كونج في 21 يناير/كانون الثاني.

وكانت الصين أعلنت، الأحد، ارتفاع وفيات فيروس "كورونا" الجديد إلى 304 حالات، منذ بدء ظهوره في مدينة ووهان الصينية أواخر ديسمبر/كانون الأول.

وقال التلفزيون الرسمي إن عدد وفيات الفيروس زاد 45 حالة بنهاية السبت، فيما جرى تسجيل 2590 حالة إصابة جديدة في بؤرة تفشي الفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات بالإقليم 14380.

وعزّزت دول العالم قيود السفر على العائدين من الصين، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة "حالة طوارئ" على خلفية انتشار الفيروس.

وأوضحت المنظّمة أن الفيروس أصبح يشكّل "حالة طوارئ" على الصعيد العالمي، لكنّها أشارت إلى أنّها لا توصي بأيّ قيود على السفر، خاصة الدول الكثيرة التي اتّخذت إجراءات من هذا القبيل على إعادة النظر في الأمر.

وانتشر الفيروس حول العالم ليصيب أكثر من 150 شخصا في أكثر من 20 دولة.