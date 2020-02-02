شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للوقاية من سرطان عنق الرحم.. تعرفي عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"القاتل الصامت".. هذه هي الكلمات التي غالباً ما تستخدم لوصف سرطان عنق الرحم- وهو مرض بطيء النمو نادراً ما يسبب الأعراض في مراحله المبكرة، ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية "CDC" يتم تشخيص أكثر من 11 ألف امرأة في الولايات المتحدة كل عام بسرطان عنق الرحم، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح تساعد فى الوقاية من سرطان عنق الرحم، وفقاً لموقع " rush".



اسباب سرطان عنق الرحم اسباب سرطان عنق الرحم يحدث سرطان عنق الرحم دائمًا بسبب فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، يمكن اكتشاف فيروس الورم الحليمي البشري في 93 % من جميع أنواع سرطان عنق الرحم.

ومع ذلك ، فإن الفيروس وحده لا يكفي للتسبب في سرطان عنق الرحم، تشمل العوامل المساهمة الأخرى ما يلي:

-التدخين.

-سوء التغذية.

-ضعف الجهاز المناعي.

-الحمل. الوقاية من سرطان عنق الرحم

تتيح اختبارات عنق الرحم اكتشاف العيوب - التغيرات على الخلايا في عنق الرحم - واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تطور سرطان عنق الرحم.يجب على النساء إجراء اختبار عنق الرحم مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات، بدءًا من سن 21 عامًا".

2. متابعة مسحة عنق الرحم غير الطبيعية

إذا كانت هناك عدوى، فسوف يعالجك الطبيب ويكرراختبار عنق الرحم في وقت لاحق، إذا كان الفحص أواختبارعنق الرحم يشير إلى شيء آخرغيرالإصابة، فسيقوم طبيبك بإجراء اختبارات أخرى لتحديد المشكلة.

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في بعض الحالات التي تكون فيها لدى النساء نتائج سابقة في إجراء اختبار عنق الرحم غير الطبيعى، قد يقوم الأطباء أيضًا بإجراء اختبار فيروس الورم الحليمي البشري، الذي يمكنه اكتشاف فيروس الورم الحليمي البشري على عنق الرحم لدى المرأة.

3. الحصول على تطعيم للوقاية من سرطان عنق الرحم

تتوفر لقاحات أو تطعيمات للحماية من أنواع فيروس الورم الحليمي البشري التي تسبب أكثر أنواع سرطان عنق الرحم ، وكذلك السرطانات الشرجية لدى الرجال.

وهذه توصيات لتطعيم فيروس الورم الحليمي البشري، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC):

-الفتيات في سن 11 أو 12 (على الرغم من أن الجرعة الأولى يمكن أن تعطى حتى سن 9.

-الإناث اللاتى تتراوح أعمارهن بين 13 و 26 عامًا لم يتم تحصينهن من قبل ولم يتم تشخيصهن من قبل بسرطان عنق الرحم.

-الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عامًا وكذلك الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 21 عامًا والذين لم يتم تحصينهم من قبل.

- الشيء المهم الذي يجب معرفته هو أنه حتى لولم يتم تطعيمك كطفل، فلا يزال بإمكانك الحصول على اللقاح حتى سن 26 عامًا.

4. الاقلاع عن التدخين

تدخين السجائر يضاعف من خطرالإصابة بسرطان عنق الرحم، وقد أظهرت الدراسات أن منتجات التبغ تلحق الضرر بحمض خلايا عنق الرحم وقد تسهم في تطور سرطان عنق الرحم.