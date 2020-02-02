شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات تدل أنك تعاني من عدم تحمل السكر وما الفرق بينه وبين الحساسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما تكون قد سمعت عن حساسية الألبان أو عدم تسامح جسمك معها، لكن هل سبق لك أن صادفت مصطلح "عدم تحمل السكر"، حيث يجعل هذا الأمر من يعانى حساس للغاية حتى بالنسبة إلى كمية صغيرة من الحلوى أو السكر، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في دمك ويجعلك تشعر بالخمول، ولكن بالنسبة للشخص الذي يعاني من عدم تحمل السكر، فإن الأعراض قد تكون أكثر حدة، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

الفرق بين الحساسية وعدم التحمل للسكر

والفرق بين عدم تحمل السكر والحساسية هو أن الحساسية الغذائية تكون أكثر شدة وصعوبة من عدم التحمل.

في حالة الحساسية للطعام، عندما تأكل الطعام الذي تسببه لديك حساسية، يحدد جسمك هذه المادة على أنها خطيرة وتفرط في رد فعلها، مسببة أعراضًا مثل طفح جلدى وآلام في البطن والإسهال والعطس وصعوبة في التنفس.

وفي حالة عدم تحمل الطعام، لن يتمكن جسمك من تحطيم بعض الأطعمة بسبب عدة أسباب، إذا كنت تعاني من عدم تحمل الطعام، فقد تظل قادرًا على تناول كمية صغيرة من الطعام الذي يزعجك، دون أي تأثير سلبي.

4 علامات تدل على أنك تعانى من عدم تحمل السكرالانتفاخ

انتفاخ المعدة يجعلك تشعر بالإرهاق وعدم الراحة، إذا كنت تشعربالانتفاخ بعد تناول السكر، فهذا يعني أنك غير متسامح مع السكر، ويزداد الشعوربالضيق عندما يحاول السكر شق طريقه من خلال الجهاز الهضمي، سوف يصاحب الانتفاخ أعراض أخرى لعدم التسامح مع السكر أيضًا.

Advertisements

القلق

في المرة القادمة التي تشعر فيها بالقلق، ابحث عن أعراض عدم تحمل السكر، إن الشعور بالقلق بعد تناول السكر يدل على أن جسمك غير قادرعلى التعامل مع تدفق السكر بطريقة أفضل، يمكن أن يساعد تقليل تناول السكر في تخفيف القلق.

الدوار أو الدوخة

قد تشعر بالدوار أو الدوخة لعدة أسباب، ولكن إذا حدث هذا بشكل خاص بعد تناول الكعك أو شريحة من الكعكة، فقد يكون عدم تحمل السكر هو السبب، ابحث عن نوع السكر الذي تستهلكه والكمية.

الغثيان

يمكن أن يكون الشعور بالغثيان أيضًا مؤشرًا على عدم تحمل السكر، وسيكون هذا مصحوبًا بأعراض الجهاز الهضمي الأخرى مثل الغازات والانتفاخ.

إذا كان لديك رد فعل فوري بعد تناول السكر، فقم بزيارة الطبيب على الفور، فإذا شعرت بالاختناق وضيق التنفس اطلب المساعدة الطبية على الفور.