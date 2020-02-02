ارتفاع وفيات "كورونا" بالصين إلى 304

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وكالاتالأحد 2020/2/2 02:26 ص بتوقيت أبوظبي
فريق طبي صيني يستعد لفحص المرضى
أعلن التلفزيون الصيني، الأحد، ارتفاع وفيات فيروس "كورونا" الجديد إلى 304 حالات، منذ بدء ظهوره في مدينة ووهان الصينية أواخر ديسمبر/كانون الأول.
وقال التلفزيون الرسمي إن عدد وفيات الفيروس زاد 45 حالة بنهاية، السبت، فيما جرى تسجيل 2590 حالة إصابة جديدة في بؤرة تفشي الفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات بالإقليم 14380.
وعزّزت دول العالم قيود السفر على العائدين من الصين، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة "حالة طوارئ" على خلفية انتشار الفيروس.
وأوضحت المنظّمة أن الفيروس أصبح يشكّل "حالة طوارئ" على الصعيد العالمي، لكنّها أشارت إلى أنّها لا توصي بأيّ قيود على السفر، خاصة الدول الكثيرة التي اتّخذت إجراءات من هذا القبيل على إعادة النظر في الأمر.
وانتشر الفيروس حول العالم ليصيب أكثر من 150 شخصا في أكثر من 20 دولة.
وكشفت آخر الإحصائيات أن الفيروس أصاب في هونج كونج 13 شخصا، أما في ماكا فقد بلغت الإصابات 7، وإصابة واحدة في التيبت.
وفي كوريا الجنوبية 12 إصابة، واليابان 20 إصابة، وتايوان 10 إصابات، وكمبوديا إصابة واحدة، أما في ماليزيا فقد سجلت 8 إصابات حتى الآن.
أما في الفلبين فقد سجلت إصابة واحدة، وسنغافورة 18 إصابة، وتايلاند 19، وفيتنام 6 إصابات، فيما سجلت كل من الهند ونيبال وسريلانكا إصابة واحدة.
وسجلت في أستراليا 12 حالة إصابة، وفي كندا 4 إصابات، أما في الولايات المتحدة فقد تم تسجيل 7 إصابات، وفي ألمانيا تم تسجيل 8 إصابات، وكل من إسبانيا وفنلندا إصابة واحد.
وأصيب في فرنسا 6 أشخاص فيما سجلت في كل من إيطاليا وبريطانيا وروسيا إصابتين لكل منها، وفي السويد إصابة واحدة، وفي الإمارات تم تسجيل 5 إصابات.
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