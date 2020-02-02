صحة ورشاقة

طبيب روسي يجرح وجه وليدة ويلومها أثناء عملية ولادة قيصرية

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أصيبت أم شابة بصدمة كبيرة بعد أن رأت وجه طفلتها التي خرجت من رحمها للتو عقب عملية قيصرية، وقد أصيبت بجرح قطعي تحت عينها، في حدث أثار اهتمام الصحافة في روسيا. وقالت داريا كادوشنيكوفا البالغة من العمر 19 عاما إنها كانت قد خططت للولادة بشكل طبيعي في مستشفى عام في مدينة كيشيم بمنطقة تشيليابينسك أوبلاست، جنوب غربي روسيا.

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لكن بحسب صحيفة "مترو" البريطانية نقلا عن وسائل إعلام روسية، قرر الأطباء إجراء عملية قيصرية لعدم إمكانية ولادة الأم بشكل طبيعي، وذلك بعد أن غير الجنين موضعه في الرحم. وبحسب المصادر، قطع الطبيب وجه المولودة أثناء جراحة القيصرية، حيث أخبر الأطباء الأم، بأنه الوليد "لا ينبغي أن يتحرك كثيرا".

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