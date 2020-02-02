تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المقادير الكيك الناشف بالفواكة

المقادير:

- لخليط الفواكه المُجفَّفة :

مشمش مجفّف : 6 حبات (مقطع)

التمر : 5 حبات (مقطع)

زبيب : 3 ملاعق كبيرة (أسود)

زبيب : 3 ملاعق كبيرة (أبيض)

التوت : 3 ملاعق كبيرة (مجفف)

العسل : كوب

الماء : ربع كوب

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- للكيك :

سكر : كوب ونصف

الزبدة : كوب

البيض : 4 حبات

دقيق : 2 كوب (خاص للحلويات)

القرفة : ملعقة صغيرة (ناعمة)

بودرة الزنجبيل : ملعقة كبيرة

جوزة الطيب : نصف ملعقة صغيرة

ملح : رشّة

الفانيليا : رشّة

حليب : نصف كوب (سائل)

بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

لوز : 4 ملاعق كبيرة (مقشر ومقطع)

- للتزيين :

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فستق حلبي : ملعقة كبيرة (مفروم)

ورد جوري مجفف : حسب الرغبة (القابل للأكل / اختياري)

الطريقة:

لخليط الفواكه المُجفَّفة: تُضاف المكوّنات الآتية: الفواكة المُجفّفة (6 حبّات من المشمش المجفّف المقطّع، و5 حبّات من التمر المُقطّع، و3 ملاعق كبيرة من الزبيب الأسود، و3 ملاعق كبيرة من الزبيب الأبيض، و3 ملاعق كبيرة من التوت المجفّف)، والعسل (كوب)، والماء (ربع الكوب)، والزبدة (ملعقتان كبيرتان)، إلى قدر متوسّطة الحجم. تُطهى المكوّنات على حرارة متوسّطة لسبع دقائق، مع ملاحظة تحوّلها إلى خليط متجانس. تُصفّى الصلصة من الخليط، مع الاحتفاظ بها. وتُترك الفواكه جانبًا إلى حين الاستخدام.

للكيك: يُضاف السكَّر (كوب ونصف الكوب)، والزبدة (كوب) إلى وعاء الخلّاط الكهربائي. يُخفق المكوّنان على سرعة متوسِّطة، حتَّى يندمجا ببعضهما البعض.

ثمَّ، يُضاف البيض (4 حبّات)، الحبَّة تلو الحبَّة، مع الخفق مع كلِّ إضافة، فالدقيق الخاصّ بالحلويات (كوبان) والبهارات (ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة، وملعقة كبيرة من الزنجبيل البودرة، ونصف الملعقة الصغيرة من جوزة الطيب)، مع الخفق جيدًا حتَّى الحصول على خليط متجانس.

ثمَّ، يُضاف الملح (رشّة)، والفانيليا (رشّة)، والحليب السائل (نصف الكوب)، والـ"بايكينغ باودر" (ملعقة كبيرة). تُخلط المكوّنات لنحو خمس دقائق، حتَّى الحصول على قوام متجانس.

يُضاف خليط الفواكه المُجفَّفة إلى وعاء الخلَّاط الكهربائي، مع مكوّنات الكيك. تُخلط المكوّنات لنحو دقيقتين.

يُدهن قالب الكيك بالزبدة، ثمَّ يُغطَّى بالدقيق؛ يوضع اللوز المُقشّر والمُقطّع (4 ملاعق كبيرة) في قعر القالب، فيصبّ خليط الكيك فوقه. يُخبز قالب الكيك في الفرن، على حرارة 180 درجة مئويَّة، وذلك لـ45 دقيقة إلى 50 دقيقة.

طريقة التقديم: يوضع الكيك في وعاء التقديم، وتسكب فوقه صلصة الفواكه المجفّفة. ويزيّن الكيك بالفستق الحلبي المفروم (ملعقة كبيرة) والورد المجفّف القابل للأكل (اختياري).

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