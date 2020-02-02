تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك البرتقال

المقادير

- للكيك :

البيض : 4 حبات

سكر : كوب

الفانيليا : ملعقة صغيرة

الخل : ملعقة صغيرة

ملح : رشّة

حليب : كوب (سائل)

دقيق : كوبان ونصف (خاصّ بالحلويات)

بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

برش البرتقال : 2 حبة

- للتزيين :

عصير البرتقال : نصف كوب

البرتقال : شرائح

الطريقة:

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للكيك: يُضاف البيض (4 حبّات) والسكَّر (كوب)، إلى وعاء الخلّاط الكهربائي. يُخفق المكوّنان على سرعة متوسِّطة، حتَّى يندمجا ببعضهما البعض، أي لنحو 3 دقائق.

ثمَّ، تضاف الفانيليا (ملعقة صغيرة) إلى وعاء الخلَّاط الكهربائي، مع الخفق، فالخلّ (ملعقة صغيرة)، والملح (رشّة)، والحليب السائل (كوب)، مع الخفق.

ثمَّ، يضاف الدقيق الخاصّ بالحلويات (كوبان ونصف الكوب)، والـ"بايكينغ باودر" (ملعقتان صغيرتان)، مع الخفق. يُضاف بشر البرتقال (ثمرتان)، مع الخفق، حتَّى يتشكَّل خليط متجانس.

يُدهن قالب الكيك بالزبدة، ثمّ يغطّى بالدقيق؛ يصبّ الخليط في القالب، ويخبز في الفرن على حرارة 180 درجة مئويَّة، وذلك لنحو 30 دقيقة.

طريقة التقديم: بعد نضوج الكيك، هو يوضع في طبق التقديم، فيصبّ عصير البرتقال (نصف الكوب) عليه. يُزّين القالب بشرائح من البرتقال.

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