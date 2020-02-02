تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شاورما اللحم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لتتبيلة الشاورما : فيليه اللحم : نصف كيلو (مقطع شرائح رفيعة)

خل التفاح : 2 ملعقة صغيرة (أو عنب)

بهارات الشاورما : 2 ملعقة صغيرة

حبهان : 2 ملعقة صغيرة (مطحون)

مستكة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

ملح : ثلث الملعقة الصغيرة

زيت الزيتون : ثلث كوب

عصير الليمون : ربع كوب

ورق لورا : 2 ورقة - للطهي : البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم)

بندورة : 1 حبة (مفرومة) الطريقة: Advertisements في وعاء نخلط كل المكونات عدا البصل والبندورة المفرومة.

نترك الخليط بالبراد من 6 ساعات إلى ليلة كاملة.

نضيف البصل والبندورة المفرومة إلى اللحم.

نقوم بالطهي داخل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

تقدم مع عيش الصاج أو تقدم كشاورما بجانب صوص الثومية. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فاصوليا بيضاء باللحم طريقة إعداد وتحضير دجاج بالثوم والحبهان

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