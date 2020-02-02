تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سمك بوري مشوي مع أرز

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- السمك : 2 حبة (بوري / سمكتان / منظف)
- طماطم : 2 حبة
- الشطة : ملعقة صغيرة (حارة)
- الثوم : 6 فصوص
- فلفل أسود : ملعقة صغيرة
- ملح : حسب الرغبة
- بهار سمك : ملعقة صغيرة
- عصير الليمون : كوب
- الكمون : ملعقة صغيرة (مطحون)
- البصل : 2 حبة (كبير الحجم)
- بقدونس : نصف باقة
- فليفلة ملونة : حسب الرغبة
- الفلفل الأخضر : 3 حبات
- الخل الأبيض : 2 ملعقة كبيرة
- صلصة طماطم : 2 ملعقة كبيرة
- الأرز : نصف كيلو
- دقيق القمح : كوب (وبعرف باسم الردة)
الطريقة:
نضع كل من الثوم والفلفل الاخضر والألوان والخل والليمون والملح والفلفل والكمون والبهارات والبقدونس والشطة في جهاز محضر الطعام، ونخلطهم جيدا.
نتبل السمك بالتتبيله من الداخل ويوضع فى الثلاجة من ساعة إلى ساعتين .
نخرج السمك ونحشى بطنه بشرائح طماطم وبصل وفلفل ثم نقلبه فى الرده من الجانبين.
نعد الفرن على أعلى درجة حرارة، وعلى صاج الفرن نضع القليل من الرده ونضع السمك عليه ونقلب من الجانبين حتى تمام النضج.
لإعداد الأرز الصيادية: نفرم حبة بصل ثم نقليه في زيت ساخن إالى ان يتحول لونه إلى البني الغامق، ثم نضيف الارز ونقلب ونضع الملح ثم الماء المغلى عليه، ونترك النار عالية حتى الغليان ثم نخفض الحرارة حتى تمام النضج.
يرفع الأرز من على النار، وخرج السمك من الفرن ويقدم على سفرتك إلى جانب السلطة.
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