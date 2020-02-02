كورونا.. البنتاجون يوفر مرافق عزل صحي لاستقبال العائدين إلى أمريكا

وافقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، السبت، على طلب من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لتقديم المساعدة في مجال الدعم السكني لـ1000 شخص ربما يتعين عزلهم صحيا بعد وصولهم من الخارج بسبب فيروس كورونا.



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وقال البنتاجون في بيان إن وزارة الصحة طلبت توفير عدة مرافق قادرة على "إيواء ما لا يقل عن 250 شخصا في غرف فردية" حتى 29 فبراير/شباط.

وأضاف أن أفراد وزارة الدفاع لن يوفروا إلا الدعم السكني، في حين ستكون وزارة الصحة مسؤولة عن كل عمليات الرعاية والنقل.

وأشار البيان إلى أنه تم اختيار 4 منشآت عسكرية في حالة طلبها، من بينها اثنتان في كاليفورنيا وواحدة في كل من كولورادو وتكساس.