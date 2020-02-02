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رويترزالأحد 2020/2/2 01:53 ص بتوقيت أبوظبي
فيروس كورونا يزداد انتشارا حول العالم - أرشيفية
وافقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، السبت، على طلب من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لتقديم المساعدة في مجال الدعم السكني لـ1000 شخص ربما يتعين عزلهم صحيا بعد وصولهم من الخارج بسبب فيروس كورونا.
وقال البنتاجون في بيان إن وزارة الصحة طلبت توفير عدة مرافق قادرة على "إيواء ما لا يقل عن 250 شخصا في غرف فردية" حتى 29 فبراير/شباط.
وأضاف أن أفراد وزارة الدفاع لن يوفروا إلا الدعم السكني، في حين ستكون وزارة الصحة مسؤولة عن كل عمليات الرعاية والنقل.
وأشار البيان إلى أنه تم اختيار 4 منشآت عسكرية في حالة طلبها، من بينها اثنتان في كاليفورنيا وواحدة في كل من كولورادو وتكساس.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. البنتاجون يوفر مرافق عزل صحي لاستقبال العائدين إلى أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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