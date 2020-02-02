كورونا.. أمريكا تسجل الإصابة الثامنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الولايات المتحدة حالة الإصابة الثامنة بفيروس كورونا الجديد الذي انتشر في الصين مؤخرا، بعد اكتشاف حالة في ولاية ماساتشوستس.

وقالت إدارة الصحة العامة في ولاية ماساتشوستس ولجنة بوسطن للصحة العامة، السبت، إن رجلا من بوسطن عاد من مدينة ووهان الصينية إلى الولايات المتحدة مؤخرا تم التأكد من إصابته بفيروس كورونا.

وسيظل الرجل معزولا حتى يسمح مسؤولو الصحة بخروجه، وتم تحديد المقربين منه ووضعهم تحت الملاحظة، تحسبا لوجود علامات على ظهور الأعراض.

وتسبب فيروس كورونا حتى الآن في وفاة 259 شخصا وإصابة 12 ألفا في الصين، بالإضافة إلى الإعلان عن 100 إصابة في أكثر من 20 بلدا.