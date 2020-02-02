تعرف علي كيفية الحفاظ علي الكبد من التسمم

تسمم الكبد من المشاكل الخطيرة التى يتعرض لها البعض وتؤثر على صحة الجسم، فالكبد من أهم الأعضاء فى الجسم، حيث إنه يقوم بتطهير الجسم من السموم وتخزين الفيتامينات والمعادن وتوزيعها على الجسم، وقد يتعرض الكبد للتسمم نتيجة التعرض لدهون الكبد والإصابة بالسمنة المفرطة. وحسب ما ذكره موقع healthxchange فإن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها للوقاية من تسمم الكبد ومنها

نصائح للوقاية من تسمم الكبد

1:الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، وتجنب الأطعمة التى تحتوى على الدهون والوجبات الجاهزة.

2:ينصح بتجنب المشروبات الكحولية والغازية، حيث إنها تحتوى على بعض الخصائص التى تسبب مشاكل الكبد والالتهاب والتسمم، وينصح باستبدالها بالعصائر الطبيعية والسوائل الدافئة.

3:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية باستمرار، حيث إنها تحد من خطر تراكم الدهون والتعرض للتسمم والالتهاب وتليف الكبد.

4:ينصح بالابتعاد عن التدخين نظرا لما يحتويه من مواد كيميائية وتبغ يؤثر على صحة الجسم ويسبب التسمم.

5:للوقاية من الفيروسات والعدوى والتسمم ينصح دائما بالاهتمام بغسل اليدين بالمياه والصابون المطهر باستمرار.

6:ينصح بعدم تبادل الأدوات الشخصية بين شخص وأخر وخصوصا فرشاه الأسنان وشفرات الحلاقة.

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7:يجب عدم تناول أى نوع من الأدوية إلا تحت إشراف الطبيب المعالج، فبعض الآثار الجانبية للأدوية يؤثر على صحة الكبد ويسبب الالتهاب والتسمم وخصوصا الإفراط فى تناول الأدوية المسكنة.

8:إذا كنت مريض سكر أو ضغط ينصح بالاهتمام بتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة حتى لا يؤثر على صحة الكبد ويسبب الالتهاب والتسمم.

9:هناك بعض الأطعمة المفيدة لصحة الكبد ومنها "الشوفان، السبانخ، البروكلى، المكسرات، دقيق الشوفان".

10:للحفاظ على صحة الكبد ينصح بتقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات بكميات قليلة.

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