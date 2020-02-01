15 دولة في مؤتمر خبراء الطب التجديدي والشيخوخة بدبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت، السبت، فعاليات المؤتمر الدولي للخبراء في مجال الطب التجديدي والشيخوخة والذي يستمر لمدة يومين في دبي.

ويقام المؤتمر بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي بمشاركة أكثر من 20 متحدثا رئيسيا من كبار العلماء والباحثين والمتخصصين من 15 دولة وبحضور أكثر من 200 مشارك من كبار الشخصيات والخبراء لمناقشة آخر التطورات الطبية والعلمية في مجالات الطب التجديدي والخلايا الجذعية ومكافحة الشيخوخة.

ويعد المؤتمر الدولي السنوي للخبراء في الطب التجديدي والشيخوخة الحدث العلمي الدولي الأكثر أهمية الذي يجمع خبراء من جميع أنحاء العالم لتطوير التقنيات التي من الممكن أن تساهم في إطالة العمر الإنتاجي الصحي لسكان العالم.

ويناقش المؤتمر العديد من الأوراق العلمية التي تتناول علوم الدماغ المضادة للشيخوخة والعلاج الهرموني وتطبيقات الخلايا الجذعية والعلاج الجيني وكفاءة العلاجات الغذائية والعديد من المواضيع الأخرى المتصلة بالوقاية من الشيخوخة.



وتشرف على تنظيم المؤتمر لجنة علمية استشارية يرأسها كل من البروفيسور كافينستون من روسيا والبروفيسور ماريو بارباجالو من إيطاليا والبروفيسور ماريسوز راتاجتساك من الولايات المتحدة.

