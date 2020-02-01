احتجاز سيدتين اخترقتا نقطتي تفتيش قرب منتجع لرئيس واشنطن في فلوريدا

واشنطن - لايف ستايل
ألقت السلطات الأميركية القبض على امرأتين في ولاية فلوريدا، بعدما مطاردة على خلفية اختراقهما نقطتي تفتيش أمنيتين قرب منتجع الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، وكان ترامب في واشنطن في ذلك الوقت، لكن كان من المقرر أن يتجه إلى منتجع "مارالاغو" بمقاطعة بالم بيتش في وقت لاحق.
وقال ريك برادشو قائد شرطة بالم بيتش، إن قائدة السيارة لفتت انتباه الشرطة لتصرفها بشكل عشوائي وصعودها للرقص فوق سيارتها في منتجع بريكرز.
وقال مسؤولون إنه بعد اقتراب الشرطة منها، انطلقت المرأة بسيارة رياضية سوداء، مضيفين أن الشرطة طاردتها في شوارع بالم بيتش، وأنها اصطحبت المرأة الثانية في مرحلة ما.
وقال برادشو في مؤتمر صحفي: "هذا ليس إرهابا. من الواضح أنها مختلة بشكل أو بآخر وتقود بتهور شديد".
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